Lễ hội Halloween 2025 đi chơi đâu ở Hà Nội?

Halloween vốn là dịp lễ hội được du nhập từ phương Tây, nhưng nhiều năm trở lại đây đã trở thành một trong những sự kiện được giới trẻ Việt Nam mong chờ nhất. Dọc các tuyến phố Hà Nội, từ giữa 10, người dân có thể dễ dàng bắt gặp sắc cam của những quả bí ngô, hình nộm ma quỷ, bộ xương, mạng nhện… được trang trí khắp nơi, từ cửa hàng, quán cà phê đến trung tâm thương mại.

Địa điểm chơi Halloween 2025 ở Hà Nội

Halloween 2025 rơi vào thứ Sáu, ngày 31/10, thời điểm cuối tuần phù hợp để người dân Thủ đô tận hưởng trọn vẹn bầu không khí rộn ràng, ma mị của lễ hội hóa trang. Nếu bạn vẫn chưa biết nên đi đâu để “cháy” hết mình cùng bạn bè, dưới đây là những địa điểm vui chơi Halloween nổi bật nhất ở Hà Nội năm nay.

Phố Hàng Mã

Nhắc đến địa điểm chơi Halloween ở Hà Nội, phố Hàng Mã luôn là nơi đầu tiên được nhiều người nghĩ tới. Vốn nổi tiếng là con phố chuyên bán đồ trang trí và hóa trang, Hàng Mã vào dịp này ngập tràn sắc màu cam, đen đặc trưng của lễ hội.

Tại đây, bạn có thể dễ dàng tìm thấy mọi món đồ cần thiết cho một mùa hóa trang, từ mặt nạ ma quỷ, nón phù thủy, áo choàng, tóc giả cho đến các đạo cụ như chổi bay, đầu lâu, bí ngô phát sáng… Không chỉ là nơi mua sắm, Hàng Mã còn là điểm check-in sống ảo cực kỳ hút khách.

Khi màn đêm buông xuống, con phố trở nên nhộn nhịp với dòng người hóa trang thành các nhân vật kỳ quái, tiếng nhạc sôi động, ánh đèn nhấp nháy khiến ai đi qua cũng cảm nhận rõ không khí Halloween lan tỏa từng góc phố cổ.

Phố Hàng Mã ngập tràn không khí Halloween. (Ảnh: Minh Đức)

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Nếu Hàng Mã là nơi mua sắm đồ Halloween, thì phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm lại là không gian để thể hiện. Mỗi mùa Halloween, khu vực quanh hồ trở thành một “sàn diễn” hóa trang tự do, nơi bạn có thể gặp gỡ những “ma nữ”, “phù thủy”, “zombie”, “siêu anh hùng” hay các nhóm bạn cosplay theo chủ đề cực kỳ sáng tạo.

Ngoài việc dạo quanh hồ, bạn còn có thể tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sân khấu đường phố hoặc chụp hình cùng những nhóm hóa trang chuyên nghiệp. Nhiều năm gần đây, các thương hiệu và nhãn hàng cũng thường tổ chức mini game, tặng quà Halloween ngay tại khu vực này, khiến không khí càng thêm sôi động.

Đây chắc chắn là địa điểm chơi Halloween không thể bỏ lỡ nếu bạn muốn hòa mình vào dòng người và tận hưởng tinh thần lễ hội đúng nghĩa.

Giới trẻ Hà Nội hóa trang ma quái đổ lên phố đi bộ đón Halloween. (Ảnh: Khổng Chí)

Các sự kiện hóa trang quanh khu vực phố cổ cũng là điểm điến hấp dẫn của giới trẻ, chẳng hạn như “Bữa tiệc Halloween Spooky night” lúc 18h ngày 31/10 tại Golden Ballroom, khách sạn Fortuna Hotel Hanoi. Chương trình có phí vào cửa, mang phong cách sang trọng, quy tụ DJ, trình diễn ánh sáng và ẩm thực chủ đề Halloween.

Nếu muốn vui chơi miễn phí, bạn có thể tham dự Đại tiệc Halloween tại Starlight Skybar (61 Hàng Bè) đêm 31/10, “quẩy” hết mình cùng set nhạc DJ sôi động, check-in ma mị, cùng trải nghiệm bói Tarot và vẽ Henna độc đáo.

Phố Tạ Hiện

Với giới trẻ yêu thích không khí náo nhiệt, phố Tạ Hiện là lựa chọn hàng đầu trong đêm Halloween. Các quán bar, pub và nhà hàng ở đây đều được trang trí theo phong cách rùng rợn, huyền bí với ánh đèn mờ ảo, đầu lâu, mạng nhện và dơi treo khắp nơi.

Đêm 31/10, hầu hết các quán đều có chương trình party hóa trang, DJ chơi nhạc xuyên đêm, nhiều nơi còn tổ chức cuộc thi “Trang phục ma mị nhất” với phần thưởng hấp dẫn. Tạ Hiện trong mùa Halloween đúng nghĩa là một “bữa tiệc đường phố”, nơi âm nhạc, đồ uống và sự sáng tạo trong hóa trang hòa quyện tạo nên bầu không khí khó quên.

Nhân viên hóa trang thành các nhân vật phản diện để thu hút khách hàng tại phố Tạ Hiện.

Rạp chiếu phim

Nếu bạn không thích đám đông nhưng vẫn muốn tận hưởng cảm giác rùng rợn của lễ hội, thì đi xem phim kinh dị tại các rạp chiếu phim lớn như CGV, Lotte Cinema, BHD, Beta… là lựa chọn lý tưởng.

Vào dịp Halloween, các cụm rạp thường tung ra hàng loạt bom tấn kinh dị từ Hollywood đến châu Á – những bộ phim khiến bạn rợn tóc gáy nhưng lại không thể rời mắt. Xem phim cùng bạn bè trong rạp tối, tay cầm bắp rang, cảm giác giật mình cùng lúc chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm thú vị không kém các buổi tiệc sôi động ngoài kia.

Rất nhiều phim kinh dị ra rạp dịp Halloween 2025. (Ảnh: CGV)

Trung tâm thương mại

Các trung tâm thương mại lớn như Vincom, Aeon Mall, Lotte Department Store, The Garden hay Tràng Tiền Plaza… cũng hòa mình vào không khí Halloween bằng cách trang trí theo chủ đề ma mị. Những quả bí ngô khổng lồ, mô hình nghĩa địa, phù thủy, xác ướp… được bày biện công phu, trở thành góc check-in hút khách.

Bên cạnh đó, nhiều nơi còn tổ chức chương trình giảm giá, tặng quà hoặc khu vui chơi dành cho trẻ em như vẽ mặt Halloween, làm đèn lồng bí ngô, săn kẹo “trick or treat”. Đây là địa điểm chơi Halloween lý tưởng cho các gia đình có con nhỏ muốn vui chơi nhẹ nhàng mà vẫn đậm chất lễ hội.

Lễ hội Halloween tại trung tâm thương mại The Garden.

Quán cà phê

Nếu bạn là người yêu thích không khí trầm lắng, muốn tận hưởng Halloween một cách nhẹ nhàng hơn, hãy ghé qua các quán cà phê trang trí theo phong cách kinh dị như Nhau Cafe, Grootto Cafe, Always Cafe...

Vào dịp này, nhiều quán cà phê ở Hà Nội thường thay đổi không gian, bật nhạc phim kinh dị, phục vụ đồ uống “đặc biệt” như cà phê bí ngô, mocktail máu ma cà rồng, hay bánh ngọt hình đầu lâu. Đây là nơi lý tưởng để bạn vừa thư giãn, vừa hòa mình vào tinh thần Halloween mà không cần quá ồn ào.

Nhiều quán cà phê ở Hà Nội trang trí không gian Halloween độc đáo.

Bar, pub

Không thể thiếu trong danh sách này là các quán bar, club, pub – nơi các bữa tiệc Halloween trở nên “nóng” nhất Thủ đô. Những địa điểm nổi tiếng như Savage, The Toilet Bar, Hero Club hay 1900 Le Théâtre đều có chương trình chủ đề riêng cho đêm 31/10.

Không gian được biến hóa thành những “ngôi nhà ma” thực thụ, với ánh sáng đỏ, hiệu ứng khói, DJ và nghệ sĩ biểu diễn hóa trang khiến khách tham dự như lạc vào thế giới siêu thực. Nếu bạn yêu thích âm nhạc điện tử, ánh sáng và năng lượng bùng nổ, đây chính là nơi để “cháy” hết mình trong đêm Halloween 2025.

Dù bạn là người thích sôi động hay yêu sự nhẹ nhàng, Hà Nội luôn có vô vàn lựa chọn để tận hưởng một mùa Halloween đáng nhớ.