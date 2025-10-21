Halloween 2025 là ngày nào, thứ mấy?

(VTC News) -

Những ngày cuối tháng 10, ở nhiều quốc gia trên thế giới, không khí rộn ràng của lễ hội ma quái Halloween lại tràn ngập khắp nơi. Đây không chỉ là dịp để trẻ nhỏ háo hức “trick or treat” mà còn là cơ hội để người lớn thỏa sức hóa thân, tận hưởng những bữa tiệc đầy sắc màu và bí ẩn.

Halloween 2025 rơi vào ngày nào?

Theo truyền thống, Halloween luôn được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm – thời điểm chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông. Năm nay, Halloween rơi vào thứ Sáu, một ngày cuối tuần lý tưởng để bạn bè, người thân cùng tụ tập, hóa trang và tham gia các buổi tiệc sôi động.

Dù bắt nguồn từ các nước phương Tây, nhưng vài năm trở lại đây, Halloween đã trở thành một “lễ hội quốc tế”, được người dân ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đón nhận nồng nhiệt. Tháng 10 càng về cuối, nhiều trung tâm thương mại, quán cà phê, trường học hay khu vui chơi tại Việt Nam đã bắt đầu trang trí với tông màu cam, đen đặc trưng, những quả bí ngô cười toe toét, hình nộm ma quỷ, phù thủy, nhện và dơi treo lơ lửng khắp nơi.

Đối với giới trẻ, Halloween không chỉ là dịp vui chơi, mà còn là cơ hội thể hiện cá tính, sáng tạo trong những màn hóa trang độc đáo – từ dễ thương đến “rùng rợn”, từ nhân vật hoạt hình cho tới những biểu tượng kinh dị trong phim ảnh.

Nguồn gốc bí ẩn của lễ hội Halloween

Ít ai biết rằng, Halloween có lịch sử hơn 2.000 năm, bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Celt cổ đại, một dân tộc sinh sống tại các vùng đất nay là Anh, Ireland và miền Bắc nước Pháp.

Người Celt coi ngày 1/11 theo dương lịch là khởi đầu của năm mới, đánh dấu thời điểm kết thúc mùa màng và bắt đầu mùa lạnh giá. Vì vậy, đêm 31/10, tức đêm trước năm mới, họ tổ chức lễ hội Samhain để tiễn mùa thu và chào đón mùa đông.

Theo truyền thuyết, vào đêm giao mùa này, ranh giới giữa người sống và cõi âm trở nên mỏng manh, khiến linh hồn người đã khuất có thể trở lại trần gian. Người Celt tin rằng các linh hồn xấu sẽ gây hại cho mùa màng và con người, vì thế họ đốt lửa trại, mặc trang phục kỳ quái để xua đuổi tà ma, đồng thời thắp sáng con đường cho người thân đã mất tìm về nhà.

Từ phong tục này, lễ hội Samhain dần phát triển và hòa nhập với ngày lễ Kitô giáo “All Hallows’ Eve” (Đêm của các Thánh). Theo thời gian, cụm từ “All Hallows’ Eve” được rút gọn thành “Halloween” – cái tên quen thuộc mà chúng ta biết ngày nay.

Halloween bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Celt cổ. (Ảnh: Gettyimages)

Những hoạt động ngày Halloween

Với người phương Tây, Halloween giống như “Tết mùa thu”, đánh dấu sự kết thúc của vụ mùa thu hoạch và bước vào thời kỳ nghỉ ngơi. Đây cũng là dịp để tưởng nhớ những người thân, các vị thánh và những linh hồn đã khuất.

Ngày nay, ý nghĩa tâm linh dần được thay thế bằng niềm vui, sự sáng tạo và kết nối cộng đồng. Halloween trở thành lễ hội hóa trang lớn nhất thế giới, được tổ chức từ chiều tối 31/10 đến nửa đêm, với nhiều hoạt động đặc sắc:

- Hóa trang: Từ những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh đến hình tượng ma quỷ, xác sống, phù thủy... mọi người đều có thể tự do sáng tạo để trở nên “độc nhất vô nhị”.

- Khắc bí ngô (Jack-o’-lantern): Những quả bí ngô được khoét mặt cười ma mị, bên trong đặt nến tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường cho linh hồn.

- “Trick or Treat” – gõ cửa xin kẹo: Trẻ em mặc đồ hóa trang, đến từng nhà gõ cửa và nói “Trick or Treat!” (cho kẹo hay bị ghẹo), nhận về túi kẹo đầy ắp niềm vui.

- Các buổi tiệc Halloween: Người lớn thường tổ chức tiệc với nhạc, đồ ăn theo chủ đề ma quái và những trò chơi rùng rợn nhưng đầy tiếng cười.

Sắp đến ngày Halloween, phố Hàng Mã đang bày bán la liệt các loại đồ chơi, trang phục, đồ trang trí kỳ quái, ma mị để phục vụ khách hàng. (Ảnh: Minh Đức)

Dù mang đậm dấu ấn văn hóa phương Tây, Halloween ngày nay đã vượt qua ranh giới tôn giáo và lãnh thổ, trở thành một một ngày lễ đặc biệt, đầy sáng tạo và tinh thần kết nối. Cho dù bạn là ai, ở độ tuổi nào, hãy cho mình cơ hội hòa vào không khí ấy, để cùng vui, cùng sợ, và cùng cười thật to trong một đêm Halloween đầy sắc màu và kỳ ảo.