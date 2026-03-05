Một vé trúng số độc đắc gần 115 tỷ đồng

Tối 5/3, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính cho biết, giải độc đắc "khủng" trị giá gần 115 tỷ đồng đã có vé trúng thưởng.
Tấm vé may mắn trúng độc đắc của sản phẩm Power 6/55 kỳ quay 1.315 có bộ số gồm: 14-16-35-38-43-51.
Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 103 tỷ đồng. Giải Jackpot 2 trị giá gần 9,5 tỷ đồng không có vé trúng.
Trước đó, vào ngày 9/2, Vietlott cũng trao giải độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 trị giá hơn 42,4 tỷ đồng cho ông N.Q.C. (ngụ TP.HCM). Ông C. mua tấm vé may mắn tại điểm bán vé số trên đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.
Ông C. cho biết thường xuyên mua vé số để cầu may; mỗi lần mua từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Hai sản phẩm ông thường xuyên lựa chọn là Mega 6/45 và Power 6/55. Chủ nhân giải thưởng hơn 42 tỷ đồng chia sẻ, ông không buồn bực hay cay cú trong những lần mua vé mà không trúng thưởng bởi chỉ xem đây là một hình thức giải trí.
Theo quy định, ông C. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP.HCM, với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng (10% giá trị) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.
Ngày 16/1, Vietlott trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay 392 trị giá hơn 20 tỷ đồng cho anh N.H.T., thanh niên gen Z quê ở Cao Bằng, sinh sống, làm việc tại TP.HCM.
Anh T. là chủ thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại (Vietlott SMS) và đăng ký nơi dự thưởng là tỉnh Cao Bằng.
Thanh niên này cho biết, anh thường chơi các xổ số có giá trị giải thưởng lớn như Mega 6/45, Power 6/55 hoặc Lotto 5/35; thường mua khoảng 2 – 3 dãy số/lần.
“Trước đó, tôi đã trúng các giải nhỏ. Do đó, khi thấy giá trị giải độc đắc của Lotto 5/35 đã vượt 12 tỷ đồng và không có người trúng thưởng thì tôi mua nhiều hơn để có cơ hội trúng thưởng. Các dãy số tôi mua đều là chọn ngẫu hứng”, anh T. nói.
Bình luận