Lào Cai: Nước lũ dâng gần 3m trong 4 giờ, trăm người phải sơ tán khẩn cấp

Từ chiều 29/9, mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 Bualoi khiến nhiều xã, phường của tỉnh Lào Cai chìm trong lũ dữ. Lượng mưa phổ biến 70–150mm, có nơi vượt 250mm gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.

Đáng lo ngại nhất là tại xã Việt Hồng, từ 19h đến 23h, mực nước từ 0,5m đã dâng vọt lên 3m, buộc chính quyền phải khẩn trương triển khai phương án ứng cứu.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt Hồng, ban đầu, nước chỉ tràn qua đường khoảng 50cm, nhưng khoảng 30 phút sau đã vượt quá 1m, rồi không lâu sau chạm ngưỡng 3m.

Nhiều hộ dân ở xã Việt Hồng bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao. (Ảnh: Đ.X.)

Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng dân quân, công an cùng cán bộ xã phải huy động toàn bộ nhân lực, phối hợp cùng người dân di dời tài sản, sơ tán khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng ngập.

Đến cuối giờ chiều 29/9, xã đã kịp thời di chuyển 79 hộ với 278 nhân khẩu đến nơi an toàn. Những gia đình nằm ở khu vực xung yếu cũng được sơ tán.

Lũ bất ngờ không chỉ gây ngập 45 ngôi nhà, làm tốc mái 3 căn, sạt lở taluy tại 68 hộ mà còn tàn phá sản xuất. Hơn 90ha lúa, 40ha ao nuôi thủy sản bị vùi lấp, trên 4.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Tỉnh lộ 172 cùng nhiều tuyến liên xã bị đất đá vùi lấp, giao thông chia cắt cục bộ. Dù thiệt hại tài sản nặng nề, song công tác phòng chống kịp thời đã giúp tránh được thương vong về người.

Người dân ở xã Văn Yên, tỉnh Lào Cai sơ tán tài sản trong đêm.

Tại xã Trấn Yên, mưa to kéo dài, kết hợp với lũ đầu nguồn khiến mực nước sông Hồng dâng nhanh, gây ngập úng nhiều nhà dân.

Đến 23h ngày 29/9, mực nước sông Hồng ở mức 32,93 m, cao hơn báo động 3 tới 93 cm. Lũ lớn làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều hộ ở vùng thấp trũng bị ngập úng, cô lập.

Xã Trấn Yên liên tục phát thông báo, cảnh báo cho người dân; đồng thời huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, đội xung kích, trưởng thôn tổ chức di dời người và tài sản tại những khu vực có nguy cơ cao về ngập úng, sạt lở đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân tuyệt đối không ở lại trên thuyền, bè, lán trại ven sông, suối hoặc khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

Đường ngập nặng sau mưa lớn, người dân dò dẫm qua dòng nước.

Trên sông Hồng, mực nước tại trạm thủy văn Lào Cai lúc 6h ngày 30/9 đạt đỉnh 83,44m, chỉ thấp hơn mức báo động 3 là 0,06m. Tại trạm Yên Bái, nước dâng lên 34,25m, vượt báo động 3 tới 2,25m và vẫn tiếp tục tăng chậm.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai yêu cầu các xã, phường ven sông Hồng tổ chức thông báo ngay đến người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, các cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy và các bến đò ngang, đò dọc, các công trình đang thi công, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Đồng thời rà soát các phương án chống lũ đảm bảo an toàn, đặc biệt các khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, khu dân cư ở bãi sông.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông báo cho toàn bộ học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp nghỉ học trong ngày 30/9. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, nếu tình hình mưa lũ còn phức tạp thì sẽ cho học sinh nghỉ thêm từ ngày 1/10 để tránh rủi ro.