Sạt lở tại Sa Pa hất ô tô rơi xuống vực, 3 người thoát chết

(VTC News) -

Camara ghi lại thời điểm chiếc xe ô tô bị cuốn xuống vực. (Video: OFFB)

Lãnh đạo UBND phường Sapa, tỉnh Lào Cai xác nhận với Báo Điện tử VTC News trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở taluy dương khiến một ô tô bị đất đá vùi lấp, sau đó rơi xuống vực sâu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, trong lúc di chuyển qua khu vực ta luy dương, chiếc xe Ford Territory mang biển số 24A-23052 bất ngờ bị đất đá tràn xuống, xô thẳng xuống vực.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có ba người gồm anh Đào Minh Duệ (1972, trú tổ Sa Pả 1, phường Sapa, tài xế), cùng anh Lê Văn Chinh (1985, trú cùng địa chỉ) và anh Hoàng Anh Tuấn (1995, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Ô tô bị lượng đất đá lớn ập xuống, cuốn xuống vực. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Sa Pa đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ. Cả ba nạn nhân nhanh chóng được đưa ra khỏi xe và chuyển đi cấp cứu.

Khu vực xảy ra tai nạn là tuyến đường đông phương tiện qua lại, đặc biệt trong mùa mưa thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Hiện nay, một số xã, phường thuộc tỉnh Lào Cai đang có mưa lớn, chính quyền địa phương khuyến cáo du khách hạn chế di chuyển vào các khu vực có nguy cơ sạt lở trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.