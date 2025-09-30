Lũ đặc biệt lớn trên sông Hồng, vượt báo động 3

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin lũ đặc biệt lớn trên sông Thao (sông Hồng).

Theo đó, lũ trên sông Thao tại trạm Yên Bái, tỉnh Lào Cai đang lên nhanh do mưa lớn kết hợp với vận hành xả của thủy điện Đồng Sung (xả lúc 2h ngày 30/9 là 2613m³/s).

Lũ trên sông Mã (Thanh Hóa), lũ sông Cả (Nghệ An) đang lên. Lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài ít biến đổi theo vận hành của thủy điện thượng lưu.

Mực nước lúc 1h ngày 30/9 trên sông Thao tại trạm Yên Bái 33,68m, trên báo động (BĐ)3 1,68m; trên sông Mã tại trạm Giàng 6,30m, dưới BĐ3 0,2m; trên sông Cả tại trạm Nam Đàn 6,80m, dưới BĐ2 0,1m; trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài 112,73m, trên BĐ2 là 0,23m.

Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ở Lào Cai ngập lụt. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao, sông Mã lên trên mức BĐ3, sông Cả lên trên mức BĐ2.

Trong 12-24 tiếp theo, lũ sông Thao, sông Mã dao động ở trên mức BĐ3, sông Cả xuống mức trên BĐ2. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai xuống chậm và dao động trên mức BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến 1/10, lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Hà Tĩnh tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) và đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), thượng lưu sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh), hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ ngập lụt diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Đồng Nai; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Dự báo tình hình mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hoá trong hôm nay (30/9), cơ quan khí tượng cho biết, các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ đêm 30/9, mưa ở các khu vực trên giảm dần.