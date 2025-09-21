Làng Báo Đáp rộn ràng mùa Trung Thu, xuất xưởng hàng trăm nghìn đèn ông sao

“Nghề này đã gắn bó với gia đình tôi nhiều đời. Cứ đến dịp Trung Thu, cả nhà lại cùng nhau sản xuất. Trung bình một ngày, chúng tôi làm được khoảng 300 - 400 chiếc đèn loại nhỏ, đường kính chừng 20cm. Mỗi chiếc sau khi hoàn thiện được các đầu mối trả khoảng 5.000 đồng", một người dân ở làng Báo Đáp chia sẻ.