Chào sân sớm, bánh trung thu giá tiền triệu lộ diện

(VTC News) -

Thời điểm này, trên mọi tuyến phố Hà Nội, đâu đâu cũng thấy hàng loạt quầy bánh Trung thu được dựng lên, trong đó hầu hết là các thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Thủ đô như: Kinh Đô, Hữu Nghị, Thu Hương, Long Đình...Tuy nhiên cũng có cả những thương hiệu khá mới mẻ như Sona.

Nhiều hộp bánh trung thu tiền triệu đã lộ diện.

Theo quan sát, đến thời điểm này, mẫu mã các loại bánh chưa thực sự phong phú, hầu hết các quầy hàng đang chỉ bày bán cơ bản 2 loại bánh nướng và bánh dẻo truyền thống, mặc dù trên các cataloges đã giới thiệu nhiều sản phẩm với tên gọi hấp dẫn như: Trăng vàng Long ngư vọng nguyệt; trăng vàng hoàng kim vinh hiển; trăng vàng hoàng kim vinh hoa; thiên thanh 1-2; Nhật nguyệt, Dạ nguyệt, Sum vầy; hộp thăng hoa; hộp quyến rũ...

Chị Ngô Hà Anh, trưởng quầy bánh trung thu Hữu Nghị tại khu đô thị Times City lý giải: “Việc xuống phố sớm chủ yếu để tìm được một vị trí đắc địa, thu hút khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh sớm. Công ty bán từ đầu tháng 9, trung bình mỗi ngày tiêu thụ được khoảng 10 triệu đồng. Hiện mới có các sản phẩm phổ biến như nhân hạt sen, trà xanh, hai trứng với giá khoảng 100.000 đồng/chiếc”, chị Hà Anh nói.

Cũng theo Hà Anh, sắp tới, bên cạnh mẫu mã truyền thống, nhà sản xuất sẽ tung ra những sản phẩm có bao bì mới bắt mắt để phục vụ nhu cầu thẩm mỹ của khách hàng muốn mua để làm quà biếu, tặng.

Một sản phẩm bánh trung thu thương hiệu Hữu Nghị.

Còn chị Đoàn Thị Ngọc Hà, trưởng quầy bánh Sona, một thương hiệu bánh tại TP.HCM cho biết, đây là năm đầu tiên đơn vị mở bán tại thị trường Hà Nội.

“Mặc dù là sản phẩm mới nhưng cũng được khá nhiều người tiêu dùng quan tâm. Công ty mở bán tại Hà Nội được 10 ngày, mỗi ngày cũng có doanh thu khoảng 10 - 15 triệu đồng. Ngoài bán tại quầy, công ty còn bán cho khách hàng doanh nghiệp”, chị Hà nói.

Nhiều hộp bánh trung thu có mẫu mã bắt mắt.

Tuy hiện các doanh nghiệp chưa bày bán nhiều sản phẩm cao cấp, thuộc hàng "vedette" nhưng một số ít mẫu mã cũng đã lộ diện, có giá từ 850.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/hộp.

Cụ thể, các loại bánh: Trăng vàng Long ngư vọng nguyệt hộp sơn mài của Kinh Đô được niêm yết mức giá 5 triệu đồng với 6 bánh 150gram, 1 hộp trà olong 50 gram. Tuy nhiên, sản phẩm này chưa được xuất xưởng.

Các loại bánh khác của Kinh Đô như: trăng vàng hoàng kim vinh hiển hộp 4 bánh 150gram/bánh, 1 hộp trà olong 50gram có giá 1,5 triệu đồng; trăng vàng hoàng kim vinh hoa - vinh hiển có giá 1,35 triệu đồng.

Các sản phẩm Sona như: Lộc mãn kim đường 3 bánh đặc biệt 150gram với nhân táo đỏ, macha hạt dưa...có giá 1,015 triệu đồng.

Bánh của Madam Hương gồm: nhã cung đình có giá 1,15 triệu đồng; nhật nguyệt, dạ nguyệt, sum vầy, bích ngọc…có giá 550.000 - 710.000 đồng; hộp thăng hoa; quyến rũ; hàng khay phố; thăng hoa có giá từ 750.000 - 900.000 đồng…

Cận cảnh những hộp bánh trung thu bắt mắt, giá tiền triệu.

Năm nay, sản phẩm đắt đỏ nhất của Kinh Đô có giá 5 triệu đồng/hộp.

Một hộp bánh trung thu được thiết kế rất cầu kỳ...

...và giá cả đắt đỏ lên đến vài triệu đồng/ hộp.

Hộp bánh sơn mài này có giá hơn 2 triệu đồng/4 bánh.