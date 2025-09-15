Trung thu năm 2025 là ngày nào?

(VTC News) -

Tết Trung thu là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng tại nhiều quốc gia châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Ngày lễ này được tổ chức vào rằm tháng 8 Âm lịch, thời điểm mặt trăng được cho là sáng và tròn nhất trong năm.

Trung thu 2025 rơi vào ngày nào?

Ở Việt Nam, Tết Trung thu còn được gọi bằng nhiều tên quen thuộc như Tết Trông trăng hay Tết Thiếu nhi. Đây là dịp để gia đình đoàn tụ, trẻ nhỏ vui đùa dưới ánh trăng, hòa mình trong tiếng trống múa lân, ánh đèn ông sao rực rỡ và mâm cỗ trông trăng đủ đầy với bánh nướng, bánh dẻo, cùng những chú chó bưởi được tạo hình khéo léo, ngộ nghĩnh.

Năm 2025, Tết Trung thu rơi vào thứ Hai, ngày 6/10 Dương lịch.

Không khí đón Trung thu thường bắt đầu xuất hiện trước rằm tháng 8 cả tháng, bắt đầu từ sự hiện diện của những quầy bánh nướng, bánh dẻo trên đường phố và sự rộn ràng của thị trường bánh trung thu trên mạng.

Gần đến ngày lễ, không khí này càng trở nên rộn ràng khắp nơi. Trẻ em háo hức tham gia rước đèn, múa lân, còn người lớn bận rộn chuẩn bị mâm cỗ gia đình. Trên bàn tiệc không thể thiếu bánh nướng, bánh dẻo, những món quà vừa mang hương vị truyền thống vừa là biểu tượng của sự đoàn viên. Những chiếc bánh được làm thủ công tinh xảo, ngày nay còn có nhiều phiên bản hiện đại với nhân mặn, ngọt đa dạng, trở thành cảm hứng sáng tạo cho những người yêu thích nghệ thuật làm bánh.

Nguồn gốc Tết Trung thu ở Việt Nam

Các nhà khảo cổ từng phát hiện hình ảnh lễ hội trăng rằm mùa thu xuất hiện trên trống đồng Ngọc Lũ có niên đại khoảng 2.500 năm, cho thấy Tết Trung thu đã gắn bó từ rất xa xưa với đời sống người Việt. Văn bia chùa Đọi từ năm 1121 cũng ghi chép rằng thời Lý, lễ hội trông trăng đã được tổ chức chính thức ở kinh thành Thăng Long, với những hoạt động đặc sắc như đua thuyền, múa rối nước, rước đèn. Đến thời Lê – Trịnh, Trung thu còn được tổ chức một cách xa hoa trong phủ Chúa.

Xét theo khía cạnh văn hóa nông nghiệp, Tết Trung thu ra đời từ nhu cầu ăn mừng mùa màng. Thời điểm này tiết trời mát mẻ, nông dân đã kết thúc vụ gặt, nên họ quây quần cùng nhau vui chơi, cảm tạ đất trời và cầu mong mưa thuận gió hòa cho mùa vụ tiếp theo.

Phố Hàng Mã tấp nập người dân, du khách đến tham quan dịp Tết Trung thu. (Ảnh: Minh Đức)

Bên cạnh ý nghĩa mùa màng, Tết Trung thu còn gắn liền với những câu chuyện dân gian được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nổi bật nhất là sự tích chú Cuội ngồi gốc cây đa.

Tương truyền rằng, một tiều phu tên Cuội tình cờ tìm được cây đa thần có khả năng cải tử hoàn sinh. Từ đó, ông đã cứu sống được nhiều người. Nhưng trong một lần vợ Cuội đãng trí, tưới nhầm nước bẩn khiến cây đa bật gốc bay thẳng lên trời. Cuội vội vàng níu giữ, song bị kéo theo lên cung trăng. Từ đó, người ta tin rằng mỗi khi ngắm trăng rằm, có thể nhìn thấy bóng dáng cây đa cùng hình chú Cuội ngồi dưới gốc.

Hình ảnh ấy đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ người Việt, trở thành biểu tượng quen thuộc mỗi dịp trông trăng. Đêm Trung thu vì thế không chỉ là lúc trẻ em phá cỗ, rước đèn, mà còn là khi người lớn sống lại ký ức tuổi thơ, cùng hướng ánh mắt lên bầu trời tìm bóng dáng chú Cuội cây đa.

Ngày nay, dù có nhiều đổi thay, Tết Trung thu vẫn giữ nguyên giá trị thiêng liêng, gắn kết gia đình, mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ và khơi dậy lòng biết ơn trong mỗi người. Không chỉ là lễ hội văn hóa, Trung thu còn là dịp để mọi thế hệ người Việt hướng về truyền thống, cùng nhau thưởng thức hương vị bánh nướng, bánh dẻo và chia sẻ những khoảnh khắc đoàn viên dưới ánh trăng rằm.