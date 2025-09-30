Thủ môn chấn thương nặng qua đời, gia đình hiến tạng

(VTC News) -

Theo tờ Mirror, thủ môn Raul Ramirez Osorio của câu lạc bộ Colindres qua đời do chấn thương nặng ở vùng đầu. Cầu thủ 19 tuổi người Tây Ban Nha bất tỉnh trên sân sau pha va chạm với cầu thủ đối phương và được đưa đến bệnh viện. Anh không qua khỏi sau 2 ngày điều trị.

Báo cáo y tế cho biết Osorio ngừng tim ngay trên sân. Huấn luyện viên của đội bóng thực hiện hô hấp nhân tạo để sơ cứu. Một sinh viên y khoa có mặt trên khán đài xuống sân hỗ trợ hồi sức trước khi xe cứu thương đưa thủ môn xấu số đến bệnh viện tại Santander, Tây Ban Nha.

Thủ môn Osorio qua đời do chấn thương nặng.

Hôm qua (29/9), bệnh viện xác nhận Osorio qua đời sau hai ngày được điều trị tích cực tại khoa hồi sức. gia đình Osorio đồng ý hiến tạng để phục vụ mục đích cứu người.

Sự cố dẫn tới cái chết của Osorio xảy ra ở phút 60 cuiar trận đấu hôm thứ Bảy tuần trước (giờ địa phương). Thủ môn này thực hiện pha bật nhảy để bắt bóng từ quả tạt của đối thủ. Anh va chạm với tiền đạo đối phương và ngã xuống sân bất tỉnh. Trên đường đến bệnh viện, Osorio bị ngừng tim lần thứ hai, khiến tình hình càng thêm nặng.

Sau khi Osorio rời sân, trận đấu cũng bị hủy bỏ.

Cách đây ít ngày, một cầu thủ khác tại châu Âu là Billy Vigar qua đời do chấn thương ở vùng đầu trong một trận đấu ở giải hạng thấp của bóng đá Anh. Cựu học viên của đội trẻ Arsenal lao vào bức tường bê tông bên ngoài đường biên sau nỗ lực cứu bóng bất thành.

Tiền đạo của CLB Chichester City bị chấn thương sọ não và rơi vào trạng thái hôn mê. Anh được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng cấp cứu. Ca phẫu thuật không thể cứu được Billy Vigar khi tình trạng tổn thương não của cầu thủ này quá nặng.