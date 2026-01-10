'Lamine Yamal xứ Thanh' liên tục ghi bàn vẫn dự bị, HLV Kim Sang-sik nói lý do

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan.

Lê Văn Thuận là người hùng của U23 Việt Nam trong trận thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai giải U23 châu Á 2026 tối 9/1. Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ của câu lạc bộ Thanh Hoá toả sáng nổi bật sau khi được huấn luyện viên Kim Sang-sik tung vào sân từ ghế dự bị.

"Từ giải trước cho tới các trận gần đây, Lê Văn Thuận luôn thể hiện tốt khi được vào đá ở hiệp 2, gây ra khó khăn cho đối phương. Đặc biệt hôm nay Văn Thuận còn giúp mang về bàn thắng ở quả phạt góc, và nhìn chung tạo nên hiệu ứng tích cực lên toàn đội", huấn luyện viên Kim Sang-sik giải thích về việc Lê Văn Thuận luôn là phương án dự bị vào sân ở hiệp 2 chứ không phải nhân tố đá chính.

Ở phút 88 của trận đấu với U23 Kyrgyzstan, cầu thủ của câu lạc bộ Thanh Hoá thực hiện pha nhoài người đánh đầu, bóng đập chân hậu vệ đối phương đi vào khung thành. Đó chính là bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam giành 3 điểm.

Lê Văn Thuận tỏa sáng trong màu áo U22 Việt Nam.

Trước đó tại SEA Games 33, Lê Văn Thuận - cầu thủ được dân mạng đặt biệt danh "Yamal xứ Thanh" - cũng đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở cuối hiệp 2 trong cuộc đọ sức với U22 Philippines tại bán kết. Đến trận chung kết, cú sút của Văn Thuận tạo điều kiện để Nguyễn Thanh Nhàn đệm bóng cận thành giúp U22 Việt Nam thắng Thái Lan và giành huy chương vàng.

Một cầu thủ khác vào sân từ ghế dự bị cũng chơi tốt là Nguyễn Đình Bắc. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết tiền đạo này bị đau nhẹ trước trận đấu. Do đó, ông không mạo hiểm xếp Đình Bắc đá chính như thường lệ.

Đánh giá thêm về trận đấu với U23 Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Đối thủ đã thua ở trận trước nên có quyết tâm rất lớn. Dù chúng tôi ghi bàn trước nhưng đây là trận đấu khó khăn và tôi không hoàn toàn hài lòng về kết quả.

Hôm nay chúng tôi đã chiến thắng, dù vẫn chưa chắc chắn được khả năng 100% tiến vào tứ kết, nhưng chiến thắng này cũng mang lại lợi thế cho chúng tôi. Tôi muốn chúc mừng và cám ơn các cầu thủ đã cố gắng chiến đấu đến cuối cùng để có kết quả này".

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, ông chưa nghĩ đến các trận đấu ở tứ kết mà muốn tập trung ở lượt cuối. Các học trò của ông Kim đang có động lực lớn và khao khát tiến sâu nên trận nào cũng đặt mục tiêu chiến thắng. HLV Kim Sang-sik cũng mong Ả Rập Xê Út thắng Jordan nhưng toan tính này đã đổ bể.

"Lý Đức, Nhật Minh và Hiểu Minh đều rất mệt sau 2 trận, do đó chúng tôi sẽ đánh giá thể trạng của các cầu thủ trước khi quyết định trước lượt trận cuối", HLV Kim Sang-sik nói thêm.