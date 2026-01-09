U23 Việt Nam cần thêm 1 điều kiện để vào tứ kết U23 châu Á

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan

Chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan đưa U23 Việt Nam tiến gần hơn đến vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chờ thêm một điều kiện nữa trong đêm nay.

U23 Việt Nam trải qua trận đấu rất khó khăn trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A giải U23 châu Á 2026. Khuất Văn Khang mở tỉ số trận đấu bằng quả đá phạt đền thành công ở phút 19.

U23 Kyrgyzstan gỡ hòa với cú sút xa đẹp mắt cuối hiệp 1. Phải nhờ tới cú đánh đầu may mắn của Lê Văn Thuận ở cuối trận, U23 Việt Nam mới giành được 3 điểm..

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam giành trọn 6 điểm và tạm thời dẫn đầu bảng A (hiệu số +3). U23 Ả Rập Xê Út xếp thứ 2 với 3 điểm và sẽ đấu với U23 Jordan lúc 23h30 hôm nay (9/1). Kết quả trận đấu này quyết định trực tiếp việc U23 Việt Nam có vào tứ kết ngay trong đêm nay hay không.

U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước U23 Kyrgyzstan.

Điều kiện đủ để U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng là U23 Ả Rập Xê Út không thua. Chỉ cần U23 Jordan không thắng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc suất đi tiếp và trận đấu cuối cùng ở vòng bảng chỉ còn tính chất xác định vị trí (1 hoặc 2).

Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp U23 Jordan đánh bại U23 Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam vẫn có cơ hội không nhỏ trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết. Cục diện khi đó trở nên phức tạp hơn với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, nhưng U23 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết.

Khi đó, Nguyễn Đình Bắc và đồng đội vẫn dẫn đầu bảng sau 2 lượt trận với 6 điểm nhưng gặp chủ nhà tại lượt cuối. "Các chiến binh sao vàng" cần giành được ít nhất 1 điểm trước U23 Ả Rập Xê Út để nghiễm nhiên vào tứ kết với vị trí đầu bảng A.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thua U23 Ả Rập Xê Út, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần kết quả thuận lợi ở trận đấu còn lại. Nếu U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam vào tứ kết cùng đội chủ nhà. Ngược lại, kịch bản 3 đội cùng 6 điểm ở bảng A xảy ra. Chỉ số phụ được tính đến là thành tích đối đầu.