Làm gì khi điện thoại quá nóng?

(VTC News) -

Hầu hết các thiết bị điện tử đều hoạt động tốt nhất trong một ngưỡng nhiệt độ nhất định. Apple cho biết iPhone và iPad được thiết kế để sử dụng trong khoảng 0-35°C (32–95°F).

Khi gặp điều kiện thời tiết quá nóng, thiết bị có thể tự thay đổi cách vận hành để thích nghi. Apple cảnh báo rằng việc sử dụng iPhone hoặc iPad trong môi trường nhiệt độ cao liên tục có thể làm giảm tuổi thọ pin vĩnh viễn.

Nhiệt độ cao có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến pin điện thoại. (Ảnh minh họa)

Ngoài yếu tố môi trường, điện thoại cũng có thể nóng lên tạm thời khi sạc không dây, tải xuống các tệp dung lượng lớn, xem video chất lượng cao hoặc thực hiện các tác vụ ngốn nhiều dữ liệu. Dù vậy, Samsung cho rằng hiện tượng này là bình thường, không ảnh hưởng đến hiệu năng hay độ bền của pin.

Nếu điện thoại trở nên quá nóng đến mức khó cầm, Samsung khuyến cáo người dùng nên ngừng sử dụng ngay. Với iPhone, khi quá nhiệt, máy sẽ hiển thị thông báo cảnh báo rằng thiết bị cần làm mát trước khi có thể tiếp tục sử dụng. Các mẫu Android cũng có thông báo tương tự: màn hình sẽ tự động giảm độ sáng, ứng dụng bị đóng và quá trình sạc sẽ tạm dừng.

Những điều không nên làm

Đừng để điện thoại trong ô tô vào ngày nắng nóng hoặc phơi trực tiếp dưới ánh nắng trong thời gian dài.

Apple cũng khuyến cáo hạn chế dùng một số tính năng khi thời tiết oi bức hoặc khi máy phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng lâu, chẳng hạn như điều hướng GPS khi lái xe, chơi game đồ họa nặng hoặc sử dụng camera liên tục.

Google, hãng sản xuất điện thoại Pixel, lưu ý người dùng không nên chạy các ứng dụng hay tính năng tiêu tốn nhiều tài nguyên trong lúc sạc.

Hãy tắt nguồn nếu điện thoại quá nóng

Trong điều kiện nắng nóng cực độ, cách tốt nhất là tắt nguồn hoàn toàn. “Ngay cả các tiến trình chạy ngầm cũng có thể tạo ra nhiệt,” các chuyên gia của chuỗi điện tử Anh quốc Curry’s cho biết, “Tắt máy hoàn toàn sẽ giúp thiết bị hạ nhiệt nhanh hơn.”

Nếu điện thoại hoặc máy tính bảng có ốp lưng, hãy tháo ra, vì chúng có thể giữ nhiệt . Ngoài ra, hãy tránh ánh nắng trực tiếp và đặt thiết bị ở nơi mát mẻ, chẳng hạn trong phòng điều hòa hoặc trước quạt.

Nếu điện thoại quá nóng, hãy tắt nguồn thay vì để nó vào tủ lạnh để hạ nhiệt. (Ảnh: Cnbctv18)

Tuy nhiên, cần thận trọng khi chọn chỗ làm mát. Curry’s cảnh báo: “Tuyệt đối không đặt thiết bị vào tủ lạnh hoặc ngăn đá, vì hơi ngưng tụ có thể gây hỏng do nước.”