Đèo Đại Ninh lại sạt lở nặng, đường nối Phan Thiết - Đà Lạt ách tắc

(VTC News) -

Ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn (Lâm Đồng) cho biết chính quyền địa phương phối hợp với Ban Quản lý dự án 5 (chủ đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 28B) đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Một lượng đất đá lớn đổ ập xuống quốc lộ 28B trên đèo Đại Ninh khiến giao thông ngưng trệ. (Ảnh: Phan Sơn)

Theo ông Đăng, trận mưa lớn kéo dài tối qua đã khiến đèo Đại Ninh tiếp tục sạt lở. Đất đá từ mái taluy dương tràn xuống, chắn ngang mặt đường tại vị trí Km48+800 trên quốc lộ 28B khiến các tuyến đường nối Phan Thiết và Đạt Lạt bị ách tắc.

Sự cố khiến giao thông qua đèo Đại Ninh bị ách tắc cả hai chiều, các phương tiện buộc phải quay đầu. Đây là đoạn đường mà nhà thầu đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và Ban quản lý dự án 5 đã huy động nhân công và các phương tiện cơ giới đến khắc phục.

“Đến khoảng 8h30, một làn đường qua khu vực sạt lở đã được thông, các phương tiện có thể lưu thông trở lại nhưng phải di chuyển chậm”, ông Đăng nối.

Những ngày qua, đèo Đại Ninh liên tục xảy ra sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn.

Trước đó, ngày 30/10, tại cùng vị trí này cũng đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng, đất đá từ taluy dương tràn xuống vùi lấp gần như toàn bộ mặt đường.