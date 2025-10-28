Hàng trăm tấn đất đá sạt lở xuống đường đèo ở Lâm Đồng, quốc lộ 28 tê liệt

(VTC News) -

Ngày 28/10, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) cho biết, mưa lớn kéo dài từ chiều 27/10 đến rạng sáng 28/10 khiến đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 sạt lở nghiêm trọng.

Sạt lở rất nghiêm trọng trên đèo Gia Bắc. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Nhuần, qua kiểm tra thực tế, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ghi nhận 7 điểm sạt trượt trên đèo Gia Bắc. Trong đó, có 2 điểm sạt trượt quy mô lớn tại Km 51 và Km 50+200.

Tại 2 điểm nói trên, cả taluy âm và dương bị sạt lở, khiến hàng trăm tấn đất đá và cây lớn vùi lấp mặt đường. Sạt lở khiến giao thông cả 2 chiều trên quốc lộ 28 bị ách tắc cục bộ nhiều giờ.

Có rất nhiều điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc. Lực lượng chức năng đang cố gắng xử lý. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Hiện tại, phương tiện không thể qua lại trên quốc lộ 28. Cơ quan chức năng đang có mặt phân luồng điều tiết, hướng dẫn người điều khiển phương tiện quay đầu xe để đảm bảo an toàn.

Ông Nhuần cho hay từ rạng sáng 28/10, UBND xã tập trung huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng khắc phục các điểm sạt lở. Tuy nhiên, do trên đèo xảy ra quá nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn và thiếu phương tiện nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, xã đã báo cáo tình hình sạt lở tới Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ lực lượng, phương tiện khắc phục. Dự kiến, nhanh nhất đến khoảng 15 h chiều 28/10, các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc mới cơ bản được khắc phục.

Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km thuộc quốc lộ 28 nối xã Sơn Điền với xã Hàm Thuận Bắc ra quốc lộ 1A. Ở chiều ngược lại, quốc lộ 28 nối với quốc lộ 20 đi Đà Lạt và TP.HCM.