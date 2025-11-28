Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên Quốc lộ 27C

(VTC News) -

Ngày 28/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với các đoạn Km65+800 và Km117+450 Quốc lộ 27C trên địa bàn tỉnh.

Sạt lở trên Quốc lộ 27C.

Theo đó, do mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 11/2025 đến nay, Quốc lộ 27C qua một số vị trí thuộc các xã Lạc Dương và phường Lâm Viên - Đà Lạt sạt lở.

Ngoài ra, hệ thống an toàn giao thông ở một số vị trí trên Quốc lộ 27C qua địa bàn tỉnh này hư hỏng nặng, gây chia cắt. Do đó, tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên Quốc lộ 27C để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả.

Quốc lộ 27C là tuyến huyết mạch nối Nha Trang với Đà Lạt. Đêm 16/11, giữa mưa lớn, xe khách Phương Trang chạy qua đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C (đoạn thuộc tỉnh Khánh Hòa) thì bất ngờ bị những tảng đá nặng cả chục tấn rơi xuống đè bẹp khiến 6 người chết và 19 người bị thương. Sau đó, trên tuyến xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở.

Ngày 24/11, tỉnh Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên Quốc lộ 27C, nhất là đoạn đèo Khánh Lê.

Hiện quốc lộ này vẫn chưa thông xe được sau khi liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở.

Trước đó, ngày 2/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến Quốc lộ 20 đoạn Km262+400 – Km262+530 (khu vực cầu treo đèo D’Ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt) và Quốc lộ 28 đoạn Km47+252 - Km54+000 (xã Sơn Điền).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 26 đến 30/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 20 và 28B xuất hiện sạt lở taluy, lún nứt mặt đường và sụt kết cấu nền. Tình trạng này gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn nếu không được ứng phó kịp thời.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười quyết định công bố tình huống khẩn cấp nhằm huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.