Đèo Khánh Lê xuất hiện thêm 7 điểm sạt lở nguy hiểm, mặt đường nứt toác

Chiều 22/11, đại diện Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, sau cơn mưa lớn từ ngày 19-22/11, đèo Khánh Lê đoạn đi qua thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh xuất hiện thêm 7 điểm sạt lở, có đoạn nứt toác một nửa mặt đường.

Các đơn vị chuyên môn được huy động để khắc phục sạt lở, song khá khó khăn do thời tiết trên đèo còn phức tạp.

Đèo Khánh Lê xuất hiện thêm 7 điểm sạt lở nguy hiểm.

Đèo Khánh Lê dài 33km, nằm trên Quốc lộ 27C, dài 121km. Đây là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang, xe chở khách du lịch thường chọn cung đường này. Tuyến đường đèo thường sạt lở vào mùa mưa.

Khoảng 22h30 ngày 16/11, tại Km45 Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê), một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra với xe khách Phương Trang 40 chỗ mang biển kiểm soát 59H-53114 chạy tuyến Đà Lạt – Quảng Ngãi.

Khi xe di chuyển đến vị trí trên (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), một lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống, đổ ập vào hông phải khiến xe hư hỏng nặng, 6 người chết, 19 người bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực đèo có mưa lớn, đồng thời xảy ra sạt lở tại Km43 và Km47 khiến lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 0h ngày 17/11, lực lượng chức năng mới tiếp cận được khu vực chiếc xe gặp nạn.

Chiều 18/11, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở đèo Khánh Lê đè bẹp xe khách khiến 6 người chết và 19 người bị thương.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa phải tổ chức cấm đường tuyệt đối, không để người dân lưu thông qua tuyến đèo này. Trong 2 ngày tới, cố gắng thông tuyến, sau đó tiến hành các biện pháp gia cố ta luy dương, ta luy âm.

"Dù thông tuyến nhưng tôi đề nghị vẫn chưa để người dân đi qua đèo Khánh Lê, khi xong hết mùa mưa phải tính toán lại để gia cố an toàn ta luy dương và ta luy âm", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.

Về giải pháp lâu dài, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết sắp tới các đơn vị sẽ làm việc với tỉnh Khánh Hòa để nghiên cứu tuyến cao tốc từ Nha Trang đi Đà Lạt theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Ngay sau khi kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Phó Thủ tướng đề nghị Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa phải kịp thời chữa trị cho các nạn nhân.