25 người chết và mất tích, Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

(VTC News) -

Ngày 21/11, UBND tỉnh Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp đối với 40 xã, phường để ứng phó và khắc phục hậu quả.

40 xã, phường thuộc tình huống khẩn cấp gồm: Phú Mỡ, Sông Cầu, Ô Loan, Tuy An Nam, Tây Hòa, Hòa Mỹ, Sơn Thành, Suối Trai, Phú Yên, Xuân Phước, Xuân Lộc, Tuy Hòa, Tuy An Bắc, Xuân Lãnh, Xuân Cảnh, Đồng Xuân, Xuân Đài, Hòa Hiệp, Tuy An Đông, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Thịnh, Sơn Hòa, Vân Hòa, Tây Sơn, Ea Ly, Ea Bá, Sông Hinh, Bình Kiến, Đông Hòa, Xuân Thọ, Hòa Xuân, Tuy An Tây, Đức Bình, Yang Mao, Cư Pui, Krông Bông, Krông Ana, Dur Kmäl, Hòa Sơn.

UBND tỉnh Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường.

Theo chính quyền, đợt mưa lũ lịch sử gây ảnh hưởng đến 40 xã, phường, khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết làm chia cắt, cô lập dân cư, gây nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Đến ngày 20/11, tại Đắk Lắk có 19 người tử vong, 6 người mất tích; 400 căn nhà hư hỏng hoàn toàn; hơn 13.800 nhà bị tốc mái, 85.700 lượt nhà bị ngập; hơn 12.800 hộ bị cô lập, 15.300 lượt hộ phải sơ tán…

Ngoài ra, hơn 17.700 lồng, bè, 950 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hơn 500 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bị hư hỏng; 3.000.000 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi. Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực... bị hư hỏng ở mức độ khác nhau.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân. Các cơ quan, đơn vị khẩn trương đánh giá toàn diện, tập trung sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc… sớm ổn định đời sống và sản xuất.