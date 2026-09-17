Lalamove đồng hành cùng trẻ em vùng xa tại 25 trường học trong mùa tựu trường

(VTC News) -

Trong tháng 9, Lalamove, nền tảng giao hàng và di chuyển theo yêu cầu 24/7, đã phối hợp cùng Quỹ Hy Vọng tiếp sức trẻ em vùng khó khăn khi vận chuyển nhiều tủ sách thư viện mới thuộc chiến dịch Deliver Care.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch Deliver Care - tận dụng các giải pháp giao hàng theo yêu cầu và mạng lưới tài xế phủ rộng của Lalamove nhằm mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Trong năm 2026, những chuyến xe van - tải do Lalamove tài trợ vẫn tiếp tục lăn bánh đến các trường học vùng sâu vùng xa, vận chuyển sách vở, thiết bị học tập và đặc biệt là các thiết bị thư viện điện tử đồng hành cùng các em học sinh cho năm học mới.

Trong nhiều năm qua, Lalamove đã cùng Quỹ Hy Vọng thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa đến cộng đồng như “Cùng đồng bào vượt lũ”, “Tết hy vọng 2025”. Năm 2026, Lalamove tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Thư viện trường học” đến 25 điểm trường học khó khăn tại các tỉnh Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên,... Gần nhất, những chuyến xe Lalamove để hỗ trợ đến các em học sinh tại Điện Biên với 120 máy tính bảng và tai nghe nhằm hoàn thiện thư viện điện tử đã được thực hiện.

Chương trình đã tạo điều kiện cho các em học sinh được học tập và tiếp xúc với các trang thiết bị hiện đại

Ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng trong chiến dịch “Deliver Care”, tận dụng các giải pháp giao hàng theo yêu cầu và đội xe đa dạng của Lalamove để hỗ trợ cộng đồng trên khắp cả nước.

Bằng việc triển khai các phương tiện trọng tải lớn cho những tuyến đường dài trên 50km cùng mức chiết khấu cạnh tranh, chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái phát triển vững mạnh, tiếp thêm sức mạnh cho các doanh nghiệp địa phương, tạo thêm thu nhập ổn định cho Đối tác tài xế và đóng góp cho cộng đồng tại các địa phương. Nhân mùa tựu trường, chúng tôi hy vọng nỗ lực này sẽ truyền cảm hứng và trang bị cho trẻ em vùng sâu vùng xa điều kiện học tập tốt hơn”.