Lãi suất hạ nhiệt mở cánh cửa cơ hội sở hữu căn hộ chuẩn Diamond bên vịnh di sản

(VTC News) -

Gói tín dụng mua nhà 20.000 tỷ đồng với mức giảm lãi suất tới 1%/năm vừa được một ngân hàng trong nhóm Big 4 công bố đã lập tức khiến thị trường BĐS sôi động. Trong bối cảnh đó, những sản phẩm có nguồn cung giới hạn, nhu cầu ở thực rõ nét sẽ là lựa chọn ưu tiên của khách hàng và nhà đầu tư.

Mặt bằng chi phí vốn thuận lợi hơn giúp người mua có thêm dư địa cân đối dòng tiền và hiện thực hóa kế hoạch sở hữu nhà dài hạn.

Lãi suất dài hạn giảm kích hoạt lực cầu ở thực và đầu tư tích sản

Đối với phần lớn người mua nhà, quyết định sở hữu luôn là bài toán cân đối chặt chẽ giữa số vốn tự có, thu nhập tích lũy hàng tháng, thời hạn vay và kế hoạch tài chính dài hạn. Một biến động giảm về lãi suất, khi trải dài suốt chu kỳ vay nhiều năm, sẽ tạo ra sự khác biệt mang tính quyết định đối với dòng tiền của từng hộ gia đình.

Mới đây, một ngân hàng trong nhóm Big 4 đã chính thức công bố gói tín dụng mua nhà quy mô 20.000 tỷ đồng nhằm thực hiện chủ trương ổn định thị trường BĐS của Chính phủ. Điểm nhấn của chương trình là mức giảm lãi suất lên tới 1%/năm so với thông thường cùng thời hạn vay tối đa 35 năm, áp dụng cho các bất động sản đã hoàn thiện pháp lý và được cấp giấy chứng nhận. Động thái chủ động từ một ngân hàng quốc doanh đầu ngành không chỉ bơm nguồn vốn dài hạn vào thị trường, mà còn củng cố niềm tin vững chắc cho người có nhu cầu an cư thực tế.

Với thị trường nhà ở, tác động tích cực trước hết nằm ở tâm lý và khả năng lập kế hoạch. Người mua có thể nhìn rõ mức chi trả theo tháng, giảm áp lực dòng tiền và giữ lại nguồn lực cho những mục tiêu khác. Khi áp lực chi trả định kỳ được san sẻ, khoảng cách từ mong muốn đến quyết định sở hữu được thu hẹp đáng kể. Dòng tiền thông minh bắt đầu tìm đến những đô thị hoàn chỉnh, nơi giá trị tài sản được bảo chứng bởi cộng đồng cư dân thường trú và lưu lượng khách sử dụng thực tế.

Tại Quảng Ninh, The Sunrise Bay (thuộc Vinhomes Global Gate Hạ Long) đón đầu nguồn cầu lớn từ cư dân địa phương muốn nâng cấp chuẩn sống, lực lượng chuyên gia làm việc tại các tòa văn phòng lân cận, cùng cộng đồng nghiên cứu - giáo dục và các gia đình tích sản cho con cái.

Đặc biệt, toàn bộ quần thể chỉ cung ứng ra thị trường 5 tòa tháp tiêu chuẩn Diamond với khoảng 2.300 căn hộ cao cấp - với Gold Bay 2 là tòa đầu tiên - mang tới cho khách hàng giá trị hữu hạn hiếm có, ngay cả khi lực cầu đang tăng mạnh khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam.

Khoảng 2.300 căn hộ trong 5 tòa Diamond đứng trước nhiều nguồn cầu từ cư dân, chuyên gia, cộng đồng tri thức và khách lưu trú dài hạn.

Golf Bay 2 là lời giải cho cả 2 bài toán khai thác dòng tiền và chất sống thượng lưu

Là tòa tháp Diamond đầu tiên được giới thiệu tại cửa ngõ Vinhomes Global Gate Hạ Long, Golf Bay 2 cao 25 tầng mang đến cơ cấu căn hộ linh hoạt, gồm Studio, 1PN+1 và 2PN. Thiết kế tối ưu công năng này không chỉ vừa vặn với nhu cầu của người trẻ độc thân, các cặp vợ chồng mới cưới, mà còn mở ra cơ hội sinh lời ổn định từ việc khai thác cho thuê lưu trú dài hạn dành cho giới chuyên gia quốc tế.

Sức hút nổi bật của Golf Bay 2 nằm ở tầm nhìn trực diện ôm trọn sân golf quy mô 231,8 ha. Thảm xanh khoáng đạt của những đường fairway không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác thư thái mỗi ngày, mà còn xác lập dấu ấn cảnh quan hiếm có trên thị trường căn hộ cao tầng.

Bên trong căn hộ, chuẩn mực sống thượng lưu được bảo chứng qua gói bàn giao tiêu chuẩn Diamond: hệ thống kính hộp Low-E 3 lớp cách âm cách nhiệt vượt trội, điều hòa âm trần hai chiều hiện đại cùng không gian bếp và phòng tắm hoàn thiện đồng bộ, giúp gia chủ có thể dọn về ở hoặc đưa vào vận hành khai thác ngay mà không mất thời gian hoàn thiện.

Golf Bay 2 mở ra cơ hội sở hữu sớm căn hộ Diamond với tầm nhìn sân golf khoáng đạt và nhiều phương án tài chính linh hoạt.

Đặc biệt, bài toán sở hữu Golf Bay 2 càng trở nên dễ dàng nhờ chính sách thanh toán linh hoạt: từ chiết khấu thanh toán sớm, chia nhỏ tiến độ đến giải pháp sử dụng vốn vay với thời gian hỗ trợ lãi suất kéo dài lên tới 60 tháng - tùy theo điều kiện áp dụng.

Sự cộng hưởng giữa chính sách trợ lực từ chủ đầu tư và xu hướng giảm chi phí vốn từ ngân hàng giúp khách hàng dễ dàng làm chủ cấu trúc tài chính của mình. Nắm giữ Golf Bay 2 thời điểm này không chỉ là sở hữu một căn hộ chuẩn Diamond với tầm nhìn đắt giá, mà còn là bước đi tích sản đón đầu đà tăng trưởng mạnh mẽ của siêu đô thị bên vịnh di sản cũng như kỷ nguyên phát triển mới của thành phố trực thuộc Trung ương Quảng Ninh.