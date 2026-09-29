Kottmann Vietnam đặt trách nhiệm xã hội trong từng căn nhà Việt

(VTC News) -

Trách nhiệm xã hội bắt đầu từ điều gần gũi

Khi nhắc tới trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), nhiều người thường nghĩ đến hoạt động thiện nguyện, tài trợ cộng đồng hoặc các chiến dịch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, CSR còn nằm trong chính cách doanh nghiệp vận hành mỗi ngày: tôn trọng người tiêu dùng, cung cấp thông tin minh bạch và tạo ra những giá trị thiết thực cho cuộc sống.

Đối với một thương hiệu thiết bị gia dụng, trách nhiệm ấy càng trở nên cụ thể. Mỗi sản phẩm được đưa vào căn nhà không chỉ cần đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn phải phù hợp với điều kiện sinh hoạt thực tế, dễ tiếp cận, có hướng dẫn rõ ràng và được hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng.

Nhân viên kỹ thuật lắp đặt thiết bị phòng tắm. (Ảnh: doanh nghiệp cung cấp)

Từ góc nhìn đó, Kottmann Vietnam lựa chọn bắt đầu bằng những nhu cầu tưởng như rất nhỏ: một không gian bớt ẩm bí, một chiếc khăn khô ráo hơn, hay cảm giác ấm áp khi bước ra khỏi phòng tắm trong ngày lạnh. Những thay đổi không quá lớn, nhưng lại được cảm nhận đều đặn trong đời sống hằng ngày của mỗi gia đình.

Trong căn nhà Việt, phòng tắm là nơi mọi thành viên sử dụng mỗi ngày nhưng cũng là khu vực thường xuyên tiếp xúc với hơi nước, độ ẩm và sự thay đổi nhiệt độ. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, sự khô thoáng và ấm áp tại không gian này còn gắn với cảm giác an tâm của người chăm sóc.

Lấy chất lượng sống của gia đình làm trung tâm

Theo cách tiếp cận này, giá trị của một thương hiệu không được đo riêng bằng số lượng sản phẩm bán ra. Giá trị còn nằm ở việc sản phẩm có giúp sinh hoạt thuận tiện hơn, hạn chế những bất tiện lặp lại và góp phần tạo nên một môi trường sống dễ chịu hơn hay không.

Các giải pháp của Kottmann như quạt đa năng, giá sấy khăn và đèn sưởi được đặt trong cùng một định hướng: hỗ trợ cải thiện trải nghiệm trong phòng tắm. Quạt đa năng hướng tới sự khô thoáng và gọn gàng; giá sấy khăn giúp giảm tình trạng khăn ẩm kéo dài trong khi đèn sưởi mang lại cảm giác ấm nhanh vào những ngày lạnh.

Ở đây, sản phẩm không phải là điểm kết thúc của câu chuyện CSR mà chỉ là phương tiện để thương hiệu thực hiện cam kết với người dùng. Điều đáng quan tâm không chỉ là thiết bị có bao nhiêu chức năng, mà là những chức năng ấy có thực sự cần thiết, dễ sử dụng và phù hợp với nhịp sống của gia đình Việt hay không.

Giá sấy khăn trong phòng tắm. (Ảnh: doanh nghiệp cung cấp)

Trách nhiệm không kết thúc sau khi bán hàng

Một sản phẩm gia dụng có thể đồng hành cùng người dùng trong nhiều năm. Vì vậy, trách nhiệm của doanh nghiệp phải tiếp tục sau khi sản phẩm được lắp đặt. Thông tin về xuất xứ, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuật, chính sách bảo hành và đầu mối hỗ trợ cần được công bố rõ ràng, dễ kiểm tra.

Trên website chính thức, Kottmann Vietnam duy trì các nội dung về chứng chỉ chất lượng, chính sách bảo hành, trung tâm bảo hành, hướng dẫn lắp đặt và cảnh báo sản phẩm trôi nổi. Việc chủ động cung cấp thông tin giúp người mua có thêm cơ sở để đưa ra quyết định, đồng thời góp phần xây dựng một thị trường thiết bị gia dụng minh bạch hơn.

Tư vấn đúng nhu cầu thay vì khuyến khích mua nhiều hơn, hướng dẫn lắp đặt đúng kỹ thuật và tiếp nhận phản hồi sau bán hàng đều là những biểu hiện cụ thể của trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng để niềm tin giữa thương hiệu và người tiêu dùng được hình thành một cách lâu dài.

Nhân viên kỹ thuật lắp đặt thiết bị phòng tắm. (Ảnh: doanh nghiệp cung cấp)

Với Kottmann Vietnam, hành trình ấy bắt đầu từ những điều rất gần gũi trong căn nhà Việt. Khi sự an toàn, tiện nghi và quyền lợi người tiêu dùng được đặt ở vị trí trung tâm, trách nhiệm xã hội không còn là một khẩu hiệu đứng bên ngoài hoạt động kinh doanh, mà trở thành cách thương hiệu hiện diện và tạo ra giá trị mỗi ngày.

Nguồn tư liệu: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Quốc tế Tân Hưng Phát