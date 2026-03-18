Kim Thánh nương nương của 'Tây du ký': Tuổi thơ nghèo khó, qua đời nơi đất khách

(VTC News) -

Trong số những mỹ nhân từng xuất hiện trong bộ phim kinh điển Tây du ký (1986), nhân vật Kim Thánh nương nương - vợ vua Chu Tử để lại dấu ấn đặc biệt với vẻ đẹp đoan trang và thần thái phúc hậu. Người thể hiện vai diễn này là nữ diễn viên Chiêm Bình Bình.

Tuổi thơ thiếu thốn

Chiêm Bình Bình sinh năm 1948 trong gia đình nghèo ở Trung Quốc. Năm 2 tuổi, bà mất mẹ. Vì gia cảnh quá khó khăn nên bà phải ở nhờ hàng xóm trong khi bố lên thành phố làm việc. Chính vì thế nữ diễn viên phải chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm suốt thời thơ ấu.

Nhờ nhan sắc nổi bật và năng khiếu nghệ thuật, bà được tuyển thẳng vào trường Kinh kịch Thượng Hải khi mới 11 tuổi và học nghề dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ gạo cội Tống Chí Linh.

Vai diễn Kim Thánh nương nương do Chiêm Bình Bình thể hiện.

Năm 1980, Chiêm Bình Bình có vai diễn điện ảnh đầu tay. Không lâu sau đó, bà phát hiện mình mắc bệnh ung thư và phải phẫu thuật gấp. Dù vừa phẫu thuật xong, bà vẫn quay trở lại phim trường chỉ sau một tháng vì sợ đánh mất cơ hội được làm nghề.

Sự tận tâm và tinh thần hy sinh hết mình cho nghệ thuật của bà khiến các đạo diễn cảm phục. Chính từ đó, bà được giao vai Kim Thánh nương nương trong Tây du ký.

Trong tập phim Tôn hầu xảo hành y, bà có màn thể hiện rất thành công vai nương nương có cuộc đời bi thảm khi mang trong mình trọng bệnh. Chiêm Bình Bình được khen ngợi là hợp vai từ tạo hình nhân vật đến diện mạo phúc hậu và khả ái toát lên thần thái của một hoàng hậu.

Từ thành công của Tây du ký, Chiêm Bình Bình nhanh chóng là cái tên được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng. Những năm 1980, Chiêm Bình Bình được coi là một trong những nữ diễn viên sáng giá trên màn ảnh nhỏ. Tuy không nổi đình đám như Củng Lợi, Trần Xung, nhưng bà vẫn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, tạp chí, và là cái tên quen thuộc với công chúng.

Cuộc sống bi kịch nơi đất khách

Năm 1990, Chiêm Bình Bình sang Mỹ lưu diễn và quyết định tìm cơ hội ở đây để phát triển sau đó kết hôn. Đáng tiếc, quyết định sai lầm năm đó đã khiến cho cuộc đời bà chìm trong bi kịch.

Ở xứ người, Chiêm Bình Bình vẫn muốn theo đuổi nghiệp diễn. Vì không biết tiếng Anh, lại không có "chỗ dựa" ở Mỹ nên bà chỉ được nhận những vai đóng thế, thậm chí từng phải làm lao động chân tay để mưu sinh. Sau một thời gian chật vật, bà chuyển hướng sang kinh doanh thẩm mỹ viện và có cuộc sống ổn định hơn.

Chiêm Bình Bình được xem là "mỹ nhân lận đận nhất Tây du ký".

Khi việc kinh doanh phát triển ổn định, Chiêm Bình Bình nhận ra xứ sở cờ hoa không phải nơi thích hợp cho mình. Bà lên kế hoạch trở lại Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội quay lại với nghề diễn xuất. Thế nhưng đúng lúc này nữ diễn viên phát hiện thị giác có vấn đề. Bà được chẩn đoán mắc căn bệnh teo dây thần kinh thị giác, chỉ còn sống được khoảng hai năm.

Tháng 12/2017, Chiêm Bình Bình qua đời. Ngày bà mất, chỉ có con trai luôn túc trực bên bà. Trong những tháng cuối đời, Chiêm Bình Bình phải chống chọi với đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà rút lui khỏi mọi hoạt động, sống lặng lẽ ở Mỹ.