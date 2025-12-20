(VTC News) -

Theo Bộ Công Thương, xuất nhập khẩu lần đầu vượt 900 tỷ USD, đưa Việt Nam vào top 15 nước có quy mô thương mại lớn nhất.

Cụ thể, đến hết 15/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 883,7 tỷ USD. Dự kiến đến cuối năm 2025, con số này có thể đạt 920 tỷ USD. Với kỷ lục mới này, Việt Nam sẽ vào nhóm 15 cường quốc thương mại thế giới, xếp thứ hai ASEAN.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt trên 470 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục duy trì xuất siêu liên tục 10 năm, từ năm 2016.

Ngoài ra, năm 2025, thương mại điện tử tiếp tục phát triển tăng tốc và bền vững hơn, vượt mốc 31 tỷ USD, chiếm 10% tổng mức bán lẻ và ⅔ kinh tế số; giữ vững Top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới và Top 3 ASEAN về quy mô.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục 920 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng trưởng liên tục trong những năm qua. Từ cột mốc 100 tỷ USD vào 2009, tổng kim ngạch đã tăng 9 lần sau 16 năm. Số lượng mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD cũng tăng nhanh chóng, từ 10 mặt hàng vào 2007 lên con số 36 hiện nay.

Thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng, trong đó, số thị trường đạt trên 1 tỷ USD tăng từ 27 vào 2013 lên 35 vào cuối năm ngoái.

Cùng với xuất nhập khẩu, các hoạt động sản xuất phục hồi mạnh mẽ trong năm qua. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước đạt 9,5%, mạnh hơn mức 8,2% của năm 2024. Việt Nam ký mới 4 hiệp định thương mại tự do (FTA), nâng tổng số FTA lên 17 hiệp định với 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thị trường trong nước tăng trưởng 9-10%, quy mô thị trường thương mại điện tử lần đầu vượt mốc 30 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí 32 thế giới về giá trị thương hiệu quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo khi dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Công Thương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành công thương phải đạt mức tăng trưởng trên 10%, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (xuất khẩu và tiêu dùng), thúc đẩy động lực tăng trưởng mới.

Đồng thời, ngành Công Thương phải luôn chủ động đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, rút ra những bài học từ 12 dự án thua lỗ trước đây để làm tốt công tác này.

Về vấn đề cung ứng điện, giá điện, Thủ tướng yêu cầu cần phải thực hiện trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, giải quyết vấn đề theo thẩm quyền.

Bộ cũng phải nỗ lực tuyên chiến với nạn thuốc giả, thực phẩm giả, chú trọng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ tốt hơn, gắn phân cấp phân quyền, phân bổ nguồn lực, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính; chú trọng công tác quản lý Nhà nước.