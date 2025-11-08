Bộ Công Thương: Cơ bản không có hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá, hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử đang tăng trưởng rất tốt; dự kiến mức tăng trưởng trong năm 2025 khoảng 25-27%, đây là tốc độ tăng trưởng rất cao.

Hoạt động kinh doanh này dựa trên môi trường điện tử, giúp đưa hàng hóa đến người tiêu dùng một cách thuận lợi, dễ dàng, qua đó góp phần vào tăng trưởng chung của toàn ngành.

"Các doanh nghiệp đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử về cơ bản không có hàng giả, hàng nhái, chỉ có một số ít, nhưng tỷ trọng này không đáng kể", Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, vấn đề cốt lõi hiện nay là tiếp tục phát triển thương mại điện tử: "Đúng là có tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang 'trà trộn' thông qua phương thức kinh doanh này. Điều này liên quan đến công tác phòng và chống. Hiện tại, các giải pháp đang được thực hiện theo nhiều góc độ".

Về cơ chế pháp luật, Thứ trưởng cho biết đã có hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thương mại điện tử, xử lý vi phạm và bảo vệ người tiêu dùng. Các quy định này đã quy định trách nhiệm của các cơ quan cũng như các tổ chức có liên quan.

Bộ Công Thương đang thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội để xây dựng Luật Thương mại điện tử; trong đó tiếp tục quy định trách nhiệm của từng chủ thể liên quan đến chuỗi cung ứng.

Về lãnh đạo, chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công Thương nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng, các cơ quan liên quan đã ban hành rất nhiều nghị quyết và chỉ thị để chỉ đạo công tác phòng chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái nói chung, bao gồm cả môi trường thương mại điện tử.

"Bộ Công Thương cũng đang thực hiện đề án đã được Thủ tướng phê duyệt nhằm trực tiếp chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên môi trường thương mại điện tử", ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nói.

Về tổ chức triển khai, ngành Công Thương có lực lượng chủ công là quản lý thị trường. Ở địa phương có các lực lượng liên quan phối hợp cùng các ngành khác, đặc biệt là Công an và Hải quan. Các cơ quan này đã tổ chức rất nhiều cuộc kiểm tra, kiểm soát mang tính thường xuyên và liên tục.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, giữa năm 2025 có tháng cao điểm do Thủ tướng chỉ đạo, huy động tất cả các lực lượng; qua đó ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng này, nhưng chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên môi trường thương mại điện tử vẫn được xác định là việc phải thực hiện thường xuyên,liên tục.

Liên quan đến trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, chủ sàn phải có trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được đưa lên sàn.

"Yêu cầu khác là phải có hóa đơn chứng từ; đồng thời phải kiểm tra, theo dõi sát sao việc giao nhận hàng thực tế. Chủ sàn cũng cần có cơ chế đền bù cho người tiêu dùng. Trong trường hợp phát hiện có hàng giả, hàng nhái, chủ sàn phải yêu cầu dỡ bỏ gian hàng của những người bán trên sàn trong vòng 24 giờ. Các lực lượng chức năng cũng có các quy định về xử lý vi phạm", Thứ trưởng nói.

Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, môi trường thương mại điện tử vẫn liên quan đến chuyển giao hàng thực, các lực lượng chức năng cần tấn công mạnh vào kho hàng cũng như cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái.

"Cho đến nay, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử vẫn rất tích cực, điều này chứng tỏ người dùng đã có niềm tin vào phương thức kinh doanh mới. Hy vọng trong thời gian tới, các lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp với nhau, cùng với các sàn thương mại điện tử để ngăn chặn và đẩy lùi triệt để vấn đề hàng giả, hàng nhái", Thứ trưởng Bộ Công Thương nói thêm.