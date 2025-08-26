Danh sách các điểm úng ngập ở Hà Nội ngay lúc này

(VTC News) -

Đến 14h trên địa bàn Hà Nội vẫn xuất hiện điểm úng ngập, ứ đọng nước, giao thông đi lại khó khăn.

Cụ thể: đường Hoàng Quốc Việt (đại học Điện Lực); Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau KeangNam); Phan Văn Trường (công chợ - doanh trại quân đội); Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa); ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền; Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8); Hoa Bằng (ngõ 99); Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC);

Phố Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai); đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ); Thái Hà (đoạn số nhà 2 - số nhà 32); Huỳnh Thúc Kháng (ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng); Nguyễn Văn Trỗi; Ngõ 165 Thái Hà.

Bản đồ các điểm còn ngập úng trên địa bàn Hà Nội tính đến 14h ngày 26/8.

Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm); Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên); đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall);

Phố Phùng Khoang (đình Phùng Khoang); Trần Duy Hưng (ngã tư Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến – Phạm Hùng); đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn); Quan Nhân;

Khu vực Hầm chui số 1, số 5, số 6, Km9+656 Đại lộ Thăng Long; Yên Xá; Khu Tổng cục V - Bộ Công An; Triều Khúc (đối diện trường GTVT); Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình); Phố Xốm (đoạn cây xăng);

Đường Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ); Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê); Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê); Phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát; Yên Nghĩa (từ BX Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La); đường Quyết Thắng.

Để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vận hành các trạm bơm đầu mối Yên Sở (vận hành 20/20 tổ máy), Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Đông Trù, Cầu Chui, DPS… để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Đồng thời, công ty triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý.

Tại các vị trí úng ngập, lực lượng ứng trực của các đơn vị duy trì thoát nước có mặt để hướng dẫn người dân lưu thông qua các điểm ngập đảm bảo an toàn.