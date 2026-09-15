Từ ngày 15/9, Nghị định 347/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 nghị định, chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, Nghị định này sửa đổi quy định về xử phạt hành vi không thông báo lưu trú tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Theo Điều 35 Nghị định số 347, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người bị phạt từ 2 - 4 triệu đồng.

Từ 15/9, không thông báo lưu trú có thể bị phạt tới 12 triệu đồng. (Ảnh tòa nhà cho thuê trọ ở Hà Nội).

Đối với hành vi không thực hiện thông báo lưu trú từ 4 - 8 người bị phạt từ 4-8 triệu đồng; Từ 9 người trở lên bị phạt từ 8 - 12 triệu đồng.

Mức phạt 8 - 12 triệu đồng còn áp dụng với một số hành vi như: Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú; Làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả về cư trú; Làm giả thông tin về cư trú, sử dụng thông tin về cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia.

Ngoài việc xử phạt bằng tiền, các trường hợp vi phạm còn có thể bị phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Theo quy định, khi có người đến lưu trú cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú; Lý do lưu trú; thời gian lưu trú; Địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau.