Không liên lạc được 4 người trong rừng Quảng Trị lúc bão Kajiki áp sát đất liền

(VTC News) -

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Làng Ho (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), lực lượng chức năng xác định còn 4 người đang ở trong rừng không liên lạc được.

Những người này gồm Hồ Anh Vũ (SN 1988); Nguyễn Thanh Bình (SN 1975) thuộc Viện Công nghệ Tiên tiến và Nghiên cứu động vật hoang dã; Hồ Văn Sách (SN 1996 nhân viên Trạm Bảo vệ rừng Chút Mút thuộc Lâm trường Khe Giữa); Hoàng Văn Thiên (SN 1997, trú bản Chút Mút, xã Ngân Thuỷ, tỉnh Quảng Trị) đi đặt bẫy ảnh từ ngày 22/8 dự kiến đến ngày 25/8 sẽ về.

Địa điểm mà 4 người trên đặt bẫy ảnh thuộc tiểu khu 473 thuộc rừng Lâm trường Khe Giữa quản lý. Hiện lực lượng Bộ đội Biền phòng Quảng Trị thông báo cho Lâm trường Khe Giữa bố trí cán bộ vào rừng để gọi 4 người kể trên về (do biết vị trí nhóm người trên dựng lán trại) trước khi bão số 5 đổ bộ đất liền.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương giúp người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão số 5. (Ảnh: BĐBP Quảng Trị)

Để chủ động ứng phó với bão Kajiki, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu từ 7h ngày 24/8, cấm toàn bộ tàu thuyền ra khơi cho đến khi hết thời tiết nguy hiểm. Việc sắp xếp, neo đậu phương tiện phải hoàn thành trước 10h cùng ngày. Công tác sơ tán dân ở vùng nguy hiểm cần hoàn tất trước 17h, riêng di dời tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập sâu phải xong trước 19h.

Toàn tỉnh hiện có 8.725 tàu thuyền với hơn 24.000 lao động. Tính đến 10h ngày 23/8, còn 517 tàu với 2.136 lao động đang hoạt động trên biển, chủ yếu tại vùng biển Vịnh Bắc bộ và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Về sản xuất nông nghiệp, vụ hè thu 2025 toàn tỉnh gieo cấy hơn 38.700 ha lúa, trong đó mới thu hoạch 2.500 ha; diện tích ngô 1.468 ha, cây trồng khác 26.358 ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch còn khoảng 9.360 ha, cần khẩn trương bảo vệ, thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo bộ đội biên phòng, quân sự, công an cùng các sở ngành và cảng vụ khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, hướng dẫn neo đậu an toàn, không để xảy ra va chạm, cháy nổ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, bảo đảm an toàn cho khách du lịch tại đảo Cồn Cỏ và các điểm du lịch ven biển.

Các địa phương phải rà soát khu vực nguy cơ ngập úng, sạt lở, nhất là vùng núi, ven sông suối, khu dân cư thấp trũng; kiểm tra phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, kiên quyết không cho người và phương tiện qua các điểm ngập sâu, nước chảy xiết. Người dân nuôi thủy sản trên lồng bè, chòi canh phải được sơ tán trước khi bão đổ bộ.