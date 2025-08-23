Quảng Trị khẩn cấp di dân, nông dân Huế gặt lúa non chạy bão số 5 Kajiki

(VTC News) -

Trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki (bão số 5), ngày 23/8, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành công văn khẩn yêu cầu các sở - ngành - địa phương triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người dân, cơ sở hạ tầng. Toàn bộ khách du lịch, người dân trên đảo Cồn Cỏ được di dời đến nơi an toàn hoặc trong đất liền. Các điểm nguy cơ ngập lụt, sạt lở được bố trí barie, biển cảnh báo.

Đến sáng 23/8, toàn tỉnh Quảng Trị có 8.725 tàu thuyền với hơn 24.000 lao động; trong đó 634 phương tiện với gần 3.000 ngư dân còn hoạt động trên biển. Bộ đội biên phòng và ngành nông nghiệp đang kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang giúp người dân đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn. (Ảnh: BĐBP Quảng Trị)

Các hồ, đập thủy lợi hiện an toàn, dung tích đạt 55-60% thiết kế. Những công trình đang thi công được yêu cầu lập phương án ứng phó mưa bão. Toàn tỉnh Quảng Trị đang bước vào vụ hè thu với gần 39.000 ha lúa cùng hàng chục nghìn ha sắn, ngô, rau màu. Hơn 9.300 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và hàng nghìn lồng bè cũng đang được rà soát để hạn chế thiệt hại.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cũng triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó. Trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục tàu, xuồng, xe cơ động được huy động, sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp trên biển, ven biển và khu vực biên giới.

Tại TP Huế, theo dự báo của ngành khí tượng, thuỷ văn, bão số 5 sẽ gây mưa lớn tính từ ngày 24/8 - 28/8 phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Trước tình hình đó, những ngày qua, không khí thu hoạch lúa diễn ra hết sức khẩn trương. Trên các cánh đồng, máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất bất kể trưa nắng hay đêm tối. Người dân cũng tận dụng thời tiết còn nắng ráo để nhanh chóng phơi lúa và thu gom rơm rạ.

Người dân vùng "rốn lũ" Quảng Điền TP Huế đang hối hả thu hoạch gặt lúa sớm để "chạy" bão số 5.

Ông Nguyễn Văn Đức (ngụ xã Quảng Điền) cho biết địa phương vốn là "rốn lũ" của TP Huế, nên người dân phải chạy đua với thời gian để cứu lúa trước khi bão đổ bộ. Nhiều diện tích lúa ở địa phương và các vùng lân cận chưa thể thu hoạch vì chưa đủ ngày.

UBND xã Quảng Điền thông tin, toàn xã có khoảng 1.500 ha lúa hè - thu. Tính đến hiện tại, địa phương đã thu hoạch được hơn 190 ha và ước tính sẽ hoàn thành thêm hơn 300 ha (đạt gần 1/3 diện tích) trước khi bão đổ bộ.

Lực lượng quân đội TP Huế cũng được cắt cử xuống các vùng xung yếu, ven biển để hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, tàu thuyền chống bão.

Vào đêm 22/8, lực lượng chức năng TP Huế bắn pháo hiệu kêu gọi tàu, thuyền trên biển vào bờ tránh bão.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Điền, nguyên nhân chính khiến không thể thu hoạch tất cả diện tích lúa tại địa phương là vì rất nhiều diện tích bị ảnh hưởng bởi trận lũ trái vụ đầu mùa, khiến bà con phải gieo sạ lại nên nay chưa thể thu hoạch được. Cùng với đó, số lượng máy gặt tại địa phương có hạn, dù các máy đã được huy động hoạt động xuyên ngày đêm vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu cấp bách của người dân.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, Chủ tịch UBND TP Huế có công điện yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường không được chủ quan, bị động, phải theo dõi sát diễn biến của bão và triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ".