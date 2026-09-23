Không khởi tố cha đánh con trai 9 tuổi bầm tím khắp người ở Quảng Trị

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Minh Hóa (Quảng Trị) xác nhận, vừa nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị về việc không khởi tố hình sự với người cha đánh con trai 9 tuổi của mình bầm tím nhiều nơi trên thân thể.

Công an tỉnh Quảng Trị cũng giao Công an xã Minh Hóa hoàn tất hồ sơ xử lý hành chính đối với người cha. Tuy nhiên, do mới nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, nên Công an xã Minh Hoá chưa thực hiện việc xử phạt hành chính.

Trước khi đưa ra quyết định không khởi tố hình sự, cơ quan công an cũng thực hiện việc giám định tỷ lệ thương tích đối với cháu B.Q.B (9 tuổi) và hiện sức khỏe của cháu ổn định.

Cháu Đ.Q.B. bị cha ruột đánh với nhiều vết bầm tím trên cơ thể và được gia đình đưa đi viện thăm khám, điều trị. (Ảnh: T.G)

Tối 20/7, Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa (Quảng Trị) tiếp nhận điều trị cháu Đ.Q.B. (9 tuổi) với hàng loạt thương tích bầm tím ở vùng mông, lưng, cánh tay, mắt. Theo người nhà khai báo thời điểm đó là do cháu bị ngã.

Tuy nhiên, đến sáng 21/7, ông H. (cha của cháu B.) chủ động đến UBND xã Minh Hoá khai báo về hành vi đánh đập con của mình. Cụ thể, ông này khai dùng ống nhựa vụt liên tiếp vào người con trai gây ra những thương tích.

Ngày 22/7, người nhà cháu B. xin cho cháu ra viện để đưa lên tuyến trên kiểm tra kỹ hơn về các chấn thương bên trong.

Theo Điều 52 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, nếu cha mẹ có hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình thì sẽ bị phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng. Nặng hơn, nếu sử dụng thêm các công cụ, vật dụng khác… gây thương tích cho con cái hoặc không kịp đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc không chăm sóc trẻ trong thời gian con cái điều trị chấn thương do bạo lực gia đình gây ra thì bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng (trừ trường hợp người con từ chối).