Không ghi bàn nhưng đây mới là người hay nhất trận U23 Việt Nam thắng Kyrgyzstan

(VTC News) -

Khuất Văn Khang và Lê Văn Thuận là 2 cầu thủ ghi bàn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 tối qua 9/1. Tuy nhiên, cả hai đều không phải cái tên được vinh danh "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" theo đánh giá của ban tổ chức.

Gương mặt được chiếu trên màn hình lớn của sân vận động khi công bố cầu thủ hay nhất trận là Nguyễn Thái Sơn. Số 6 của U23 Việt Nam được huấn luyện viên Kim Sang-sik xếp đá chính trận thứ hai liên tiếp sau màn trình diễn ấn tượng ở chung kết SEA Games 33.

Thái Sơn là cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan.

Trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan, Thái Sơn chơi trong vai trò tiền vệ trung tâm bên cạnh Nguyễn Xuân Bắc. Các thông số của tiền vệ câu lạc bộ Thanh Hoá không nổi bật so với các đồng đội. Anh có 55 lần chạm bóng, đứng thứ tư trong đội hình. Thái Sơn thực hiện 43 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 84%.

Trong những phút đầu trận, Thái Sơn cũng như các đồng đội có chút lúng túng khi đối thủ dồn ép. Tuy nhiên, U23 Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp.

Thái Sơn không nổi bật hay bùng nổ như các cầu thủ tấn công nhưng anh mang đến sự chắc chắn, an toàn cần thiết cho U23 Việt Nam ở những giai đoạn quan trọng của trận đấu, nhất là khi U23 Kyrgyzstan gỡ hoà và tiếp tục tìm cách tấn công.

Thái Sơn phối hợp rất nhịp nhàng với Khuất Văn Khang và Nguyễn Lê Phát trong các pha lên bóng của U23 Việt Nam. Tiền vệ mang áo số 6 cũng có một tình huống sút xa nguy hiểm nhưng bóng đi chệch khung thành.