Không chỉ để ở, người trẻ đang muốn gì ở ngôi nhà đầu tiên?

(VTC News) -

Khi nơi sống và nơi làm việc không còn tách biệt

Trong chưa đầy một thập kỷ, cách người trẻ làm việc đã thay đổi nhanh hơn nhiều người tưởng. Nếu trước đây công việc gắn với một văn phòng cố định, thì ngày nay, nhờ công nghệ và các nền tảng số, một phần công việc có thể diễn ra ở bất cứ đâu. Khi ranh giới giữa nơi làm việc và nơi sinh sống dần mờ đi, ngôi nhà cũng bắt đầu đảm nhận nhiều vai trò hơn trước.

Với nhiều người trẻ hiện nay, một ngày làm việc không bắt đầu bằng việc rời nhà và kết thúc khi trở về. Làm việc tại nhà, gặp gỡ ngay dưới sảnh, tập luyện hay thư giãn mà chẳng cần đi xa..., nhịp sống linh hoạt ấy đang định hình lại cách thế hệ trẻ chọn nhà.

Làm việc từ xa từng được xem như giải pháp tình thế trong đại dịch, nay đã trở thành lựa chọn lâu dài của nhiều người

Theo kết quả khảo sát về xu hướng làm việc của PwC, 74% người tham gia cho biết đang làm việc theo mô hình kết hợp (hybrid), trong khi 52% có nhiều hơn một công việc. Những chỉ số này phần nào phản ánh xu hướng mới, khi một bộ phận lao động đồng thời theo đuổi công việc chính, các dự án cá nhân, hoạt động kinh doanh trực tuyến hoặc những công việc sáng tạo bên cạnh.

Khi công việc có thể diễn ra ở nhiều nơi, ngôi nhà cũng được sử dụng với mục đích và tần suất khác trước. Sau nhiều giờ trước màn hình, người trẻ cần bước ra khỏi căn hộ để vận động, thư giãn; cần một nơi đủ yên tĩnh cho cuộc họp; cần những không gian mở cho ý tưởng, cộng tác và kết nối cộng đồng.

Bởi vậy, bên cạnh diện tích, vị trí hay giá bán, người trẻ ngày càng quan tâm đến khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của nơi ở. Tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, dự án The Ori Space được phát triển từ cách tiếp cận này, khi khái niệm “nhà” được mở rộng khỏi những khuôn nghĩa quen thuộc, để ôm trọn nhịp sống của thế hệ sáng tạo.

The Ori Space: Không gian đa chức năng cho một đời sống mới

Tại The Ori Space, giá trị sử dụng của nơi ở được mở rộng từ căn hộ riêng tới hệ thống không gian chung. Thay vì chạy theo số lượng, hệ tiện ích của dự án hướng tới tổ chức lại trải nghiệm sống ở quy mô cộng đồng và được phân bổ thành các lớp không gian khác nhau.

Ở trung tâm là Creative Hub rộng 1.005m², tích hợp workshop, thư viện, phòng đọc và không gian làm việc trong nhà. Đây là nơi cư dân có thể học tập, trao đổi công việc, tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc tìm kiếm cảm hứng sáng tạo.

Livestream outdoor - khu quay dựng ngoài trời.

Từ Creative Hub, hệ tiện ích tiếp tục được mở rộng với các không gian làm việc ngoài trời, khu livestream, quảng trường nhạc nước, rạp chiếu phim, khu BBQ, hồ bơi điện phân muối hay các khu vực dành cho gia đình và thú cưng, khu vui chơi trẻ em, phố thương mại…

Từ trong ra ngoài, hệ tiện ích tại The Ori Space tạo nên từng lớp không gian nối tiếp: riêng tư đến cộng đồng, tập trung đến thư giãn. Nhờ cách tổ chức này, cư dân có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các nhu cầu trong cùng một hệ sinh thái sống. Đặc biệt, khi một phần chức năng được chia sẻ ở quy mô cộng đồng, căn hộ dù có diện tích vừa phải vẫn có thể đem lại trải nghiệm sống vượt mong đợi.

Tuy nhiên, với người trẻ đang ở những năm đầu tích lũy, một không gian sống ‘chuẩn gu’ chỉ thực sự trọn vẹn khi nó nằm trong khả năng tài chính. Tại The Ori Space, bài toán này được giải trọn vẹn, không chỉ từ trải nghiệm sống mà còn ở bài toán tài chính dễ tiếp cận.

Chính sách tài chính linh hoạt đưa cơ hội sở hữu The Ori Space đến gần hơn với người trẻ.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, dự án có mức giá tham chiếu từ 1,3 tỷ đồng đối với căn hộ 1 phòng ngủ+ và 1,5 tỷ đồng với căn 2 phòng ngủ. Với số vốn ban đầu khoảng 130-150 triệu đồng, khách hàng đã có thể bắt đầu hành trình sở hữu ngôi nhà đầu tiên.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ tài chính từ ngân hàng với tỷ lệ vay tối đa 70%, miễn lãi trong hai năm đầu cùng chương trình hỗ trợ lãi suất ưu đãi kéo dài sau thời điểm bàn giao, góp phần đưa cơ hội an cư đến gần hơn với nhóm khách hàng trẻ trên hành trình tích lũy và xây dựng cuộc sống riêng.

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ phía Tây TP.HCM, The Ori Space có quy mô 1,76ha với ba tòa tháp và tổng cộng 1.646 căn hộ. Dự án mang đến đa dạng lựa chọn gồm căn hộ 1PN+, 2PN và 3PN, đáp ứng nhu cầu đa dạng, từ người trẻ bắt đầu cuộc sống tự lập, các cặp đôi xây dựng tổ ấm đến những gia đình nhỏ cần thêm không gian cho tương lai.

Không còn phải đánh đổi giữa công việc, trải nghiệm sống và áp lực tài chính, The Ori Space mang đến định nghĩa trọn vẹn về “tổ ấm đầu tiên” cho người trẻ: một không gian sống đa nhiệm, giàu cảm hứng và trong tầm tay sở hữu, ngay tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.