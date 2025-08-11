Giám đốc công ty sản xuất mì chính, dầu ăn giả từng làm quản lý thị trường

(VTC News) -

Ngày 11/8, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thông tin thêm về vụ Công ty TNHH Famimoto Việt Nam sản xuất, buôn bán bột ngọt, dầu ăn, hạt nêm giả.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cho hay, Nguyễn Văn Hưng (Giám đốc Công ty TNHH Famimoto Việt Nam) là chủ mưu trong vụ án. Hưng từng công tác trong lĩnh vực quản lý thị trường nên có kinh nghiệm sản xuất các mặt hàng trên.

Hưng và đồng phạm đã đầu tư dây chuyền sản xuất quy mô lớn, rất hiện đại. Sản phẩm hàng giả được tuồn chủ yếu vào bếp ăn công nhân, trường học.

Hàng chục tấn mì chính, hàng trăm nghìn lít dầu ăn đưa ra thị trường đều được các cơ quan kiểm định, kiểm nghiệm đánh giá đạt chất lượng. Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các đơn vị kiểm định, kiểm nghiệm liên quan đến vụ án này.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Liên quan vụ việc, Thượng tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần 1 tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm cùng các dây chuyển, thiết bị sản xuất, đóng gói.

Đến nay, công an đã khởi tố 5 bị can về các tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Thượng tá Cao Việt Hải cho biết, tội phạm sản xuất, buôn bán thực phẩm giả thường không hoạt động tại địa điểm đăng ký, liên tục thay đổi nơi sản xuất và luôn đóng cửa kho.

Các đối tượng đặt mua hàng từ nhiều nguồn, kể cả từ nước ngoài, với giá rẻ; nhiều sản phẩm quá hạn, kém chất lượng được sơ chế, sang chiết rồi bán ra thị trường nhằm thu lợi lớn.

Đáng chú ý, theo công an, các đối tượng đã nghiên cứu tâm lý người dân, đánh vào nhu cầu sử dụng số lượng lớn các mặt hàng thường ngày như dầu ăn, mì chính, hạt nêm, bột canh để sản xuất, cung ứng ra thị trường với số lượng rất lớn…