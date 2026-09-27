Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe ô tô tông 2 chị em rồi bỏ chạy ở Vũng Tàu

Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thái Tuấn (sinh năm 2002, thường trú phường Vũng Tàu, TP.HCM) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tuấn và chiếc xe ô tô liên quan trong vụ tai nạn. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 21h 29 ngày 20/9, anh N.Đ.H. (sinh năm 2006) điều khiển xe máy chở chị ruột N.T.T. (sinh năm 1999), khi đến trước căn nhà trên đường Trương Công Định, xe máy bị ô tô chạy phía sau tông trúng khiến cả hai ngã xuống đường. Sau tai nạn, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy.

Hai nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Kết quả giám định thương tích của cả hai đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người điều khiển ô tô. Qua truy xét, sáng 21/9, công an phát hiện ô tô Mercedes màu trắng (xe gây tai nạn) đậu trên đường Bà Huyện Thanh Quan và xác định Tuấn là tài xế.

Tuấn khai, thời điểm trên đang lái xe đến nhà hàng tiệc cưới trên đường Hoàng Hoa Thám đón người quen thì xảy ra va chạm với xe máy. Thấy hai nạn nhân ngã xuống đường, do lo sợ trách nhiệm, Tuấn bỏ trốn cho đến khi bị phát hiện.

Hiện Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.