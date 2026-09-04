Khởi tố, bắt giam nghi phạm sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai

Tối 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú khu phố 1, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) để điều tra về tội Giết người, quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai phê chuẩn.

Hung thủ Nguyễn Đức Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: CATP)

Nguyễn Đức Anh là nghi phạm gây ra vụ thảm án, khiến chị H.T.M. (36 tuổi, xã Bình Minh) và 2 cháu N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi) tử vong, anh N.V.Q. (40 tuổi, chồng chị M.) bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Chỉ vì muốn trả thù gia đình bạn gái khi bị từ chối tình cảm nhưng không thực hiện được, Nguyễn Đức Anh đã ra tay sát hại nhiều người trong một gia đình khiến nhiều người dân bức xúc, lên án hành động tàn nhẫn này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 2/9, Nguyễn Đức Anh có tham gia nhậu với một nhóm bạn khoảng 7 người tại nhà một nguời bạn ở phường Hố Nai, TP Đồng Nai. Tại đây, Nguyễn Đức Anh có nói về việc bị bạn gái là P.A. đòi chia tay nên sẽ tìm cách trả thù thì được mọi người can ngăn.

Đến khoảng 22h30, tan cuộc nhậu, Nguyễn Đức Anh nhờ một người bạn trong nhóm chở đến khu vực ấp Bùi Chu, xã Bình Minh nói là đến nhà một người quen để đòi nợ số tiền 5 triệu đồng. Trên đường đi, Nguyễn Đức Anh yêu cầu người bạn này chở về phòng trọ ở phường Hố Nai để lấy đồ (không biết đồ gì).

Tại đây, Nguyễn Đức Anh đã lấy một cây kiếm Nhật và một con dao Thái Lan cất vào trong người rồi tiếp tục yêu cầu bạn chở đến nhà người quen.

Khi đến địa điểm (cũng chính là nhà của chị P.A., bạn gái của Nguyễn Đức Anh), Nguyễn Đức Anh yêu cầu người bạn chạy xe quanh khu vực đó để quan sát xung quanh ngôi nhà. Khi phát hiện ông Đ.V.R. (ba của chị P.A.) đi làm về thì Nguyễn Đức Anh yêu cầu người bạn dừng xe và nói: “để tao xử ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao”. Nghe vậy, người bạn đã can ngăn và chở Nguyễn Đức Anh quay về phòng trọ nghỉ ngơi, rồi đi về nhà.

Vẫn chưa nguôi ý định trả thù, đến khoảng 0h ngày 3/9, Nguyễn Đức Anh điều khiển xe máy, đeo khẩu trang, mang theo một con dao Thái Lan tiếp tục đến nhà bạn gái để trả thù.

Tại đây, Nguyễn Đức Anh đỗ xe phía sau nhà của chị P.A. rồi leo qua cổng rào nhà hàng xóm để lên mái nhà tìm cách đột nhập. Tuy nhiên, Đức Anh bị ông Đ.V.R. phát hiện xua đuổi. Sau đó, đối tượng này tìm cách leo qua nhà anh N.V.Q. (kế bên nhà của ông Đ.V.R.) để tiếp tục tìm đường đột nhập vào nhà ông R. nhằm mục đích trả thù bằng được con gái ông này.

Khi trèo qua mái nhà rồi mở cửa tầng 2 nhà của anh N.V.Q. đi xuống tầng trệt thì bị anh Q. phát hiện tri hô lớn, hắn đã dùng dao tấn công anh Q. Bị tấn công bất ngờ, anh Q. chạy ra phía sau lấy một con dao chống trả nhưng làm rơi dao. Sau đó, Nguyễn Đức Anh đuổi chém anh Q. trọng thương. Khi anh Q. mở cửa chạy ra đường kêu cứu thì người này tiếp tục đuổi theo tấn công nạn nhân gục tại chỗ.

Chưa dừng lại đó, Nguyễn Đức Anh quay vào nhà anh Q., chốt cửa cổng rồi vào tìm người để tiếp tục sát hại nhằm bịt đầu mối. Tên sát nhân dùng dao sát hại chị M. và 2 đứa con đang ngủ trong phòng. Sau khi gây trọng án, hắn ra mở cửa thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, kẻ tàn độc khai không quen biết, không có mâu thuẫn với các nạn nhân.

Ngoài các nạn nhân tử vong, anh N.V.Q. đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc này, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo xã Bình Minh, Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Chiều 4/9, gia đình đã đưa 3 nạn nhân về Nghệ An để lo hậu sự.