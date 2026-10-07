Khởi tố 3 người thu mua mủ cao su trốn thuế hàng tỷ đồng ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa làm rõ 3 trường hợp có hoạt động thu mua, kinh doanh mủ cao su nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến tháng 2/2026, Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) thu mua mủ cao su của các hộ dân rồi bán lại cho doanh nghiệp, phát sinh doanh thu hơn 21,4 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định. Số tiền trốn thuế là hơn 316 triệu đồng.

Hai trong số 3 trường hợp bị khởi tố do trốn thuế. (Ảnh: C.A)

Từ năm 2021 đến tháng 5/2026, Hồ Minh Phương (SN 1976, trú xã Phước Trà, TP Đà Nẵng) thực hiện hoạt động thu mua, bán lại mủ cao su, với doanh thu hơn 27,4 tỷ đồng nhưng không kê khai đầy đủ. Số tiền trốn thuế được xác định là hơn 406 triệu đồng.

Đối với Ngô Văn A (SN 1960, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng), trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2025 đã thu mua mủ cao su của các hộ dân để bán lại, phát sinh doanh thu hơn 43,9 tỷ đồng nhưng không kê khai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Số tiền trốn thuế là hơn 652 triệu đồng.

Tổng cộng, 3 trường hợp nêu trên đã trốn thuế hơn 1,37 tỷ đồng, gồm có thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, cả 3 trường hợp đều từng đăng ký hộ kinh doanh thu mua mủ cao su. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh thu thực tế không được kê khai đầy đủ hoặc không thực hiện hồ sơ khai thuế theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh cần nghiêm túc thực hiện quy định về thuế; kê khai trung thực, đầy đủ doanh thu, lập, lưu giữ sổ sách, chứng từ liên quan, đồng thời nộp thuế đúng và đủ theo quy định.

Đối với các hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động thu mua, trung gian mua bán hàng hóa, cần chủ động rà soát doanh thu thực tế, hồ sơ kê khai và nghĩa vụ thuế. Trường hợp còn sai sót hoặc chưa thực hiện đầy đủ, cần chủ động liên hệ cơ quan Thuế để được hướng dẫn, khắc phục và thực hiện đúng quy định.