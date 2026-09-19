Khởi tố 2 cặp thông gia vụ livestream vu khống bệnh viện ở Phú Thọ

(VTC News) -

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ nhóm người livestream, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc.

6 người bị khởi tố gồm Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1979), Trần Thị Oanh (SN 1983), Đặng Văn Hinh (SN 1975), Trần Xuân Chiến (SN 1974) và Trần Thị Thảo (SN 1978).

6 bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo cơ quan công an, những người này là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh - người có liên quan đến nguồn thông tin sai lệch dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khi một nhóm người livestream, gây rối và đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến hoạt động cũng như hình ảnh, uy tín của bệnh viện.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đây là vụ án có tính chất hy hữu khi hai cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ bị khởi tố hình sự liên quan một vụ livestream thiếu kiểm chứng.

Theo cơ quan điều tra, quá trình mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đang rà soát, hệ thống hóa chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận về vụ việc. Trong đó, nhiều bình luận có nội dung tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết những trường hợp có liên quan sẽ được mời làm việc để xác định hành vi, động cơ và mức độ vi phạm, từ đó xử lý theo quy định pháp luật, trong đó có Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.