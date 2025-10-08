Khối ngoại quay đầu mua ròng sau tin chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong trạng thái hứng khởi sau khi FTSE công bố thông tin nâng hạng. Tuy nhiên, về cuối phiên, nhiều nhóm ngành bất ngờ suy yếu khiến VN-Index đóng cửa chỉ tăng 12,53 điểm lên 1.697,83 điểm, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 33.207 tỷ đồng.

Sàn HNX-Index và UPCoM-Index cũng đồng thuận đi lên, lần lượt tăng 0,17% và 0,17%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Các mã lớn như CTG (+2,52%), STB (+2,39%), VCB (+1,41%), MSB (+1,49%), ACB (+1,13%), VIX (+1,6%) đều ghi nhận mức tăng khá tốt. Dù vậy, một số mã vẫn phân hóa khi TCB (-1,03%), LPB (-1,14%), HCM (-0,72%) điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng nóng.

Chứng khoán hôm nay bật tăng trong ngày đầu thị trường được nâng hạng. (Ảnh minh họa)

Nhóm bất động sản cũng bật tăng, trong đó VHM (+4,27%), VRE (+3,71%), CEO (+2,05%), DXG (+0,24%) đồng loạt tăng điểm, trong khi các mã lớn như VIC (-1,06%) hay PDR (-0,22%) giảm nhẹ. Sự lan tỏa tích cực đến từ thông tin Chính phủ đang hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường nhà ở xã hội và nới lỏng tín dụng bất động sản.

Nhóm công nghiệp và xây dựng cũng lấy lại đà tăng với GEX (+1,1%), DPG (+4,27%), trong khi VSC (-3,76%), VCG (-1,07%) giảm nhẹ do áp lực chốt lời. Cổ phiếu thép HPG (+0,69%), NKG (+2,31%) tiếp tục đi lên nhờ giá thép thế giới tăng trở lại.

Đáng chú ý trong phiên hôm nay nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ trở lại mua ròng khoảng 156 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 234 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu GEX và MWG được khối ngoại rót ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị hơn 260 tỷ đồng mỗi mã. Theo sau loạt cổ phiếu bluechips được mua ròng hơn trăm tỷ đồng bao gồm: HPG (+179) tỷ; VCB (+130 tỷ); STB (+107 tỷ).

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 61 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu IDC và CEO bị bán ròng mạnh với giá trị lần lượt 48 tỷ và 15 tỷ đồng, PLC, VGS và MST cũng bị bán ròng 2 tỷ đồng mỗi mã.

Trên UpCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 16 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu DDV bị bán ròng với giá trị 18 tỷ, BVB bị bán ròng 1 tỷ trong khi HBC, AVF và ABB bị bán ròng không đáng kể.

Rạng sáng nay, sau nhiều năm nỗ lực cải cách, thị trường chứng khoán Việt Nam đã “lên hạng” trên bản đồ tài chính toàn cầu khi được FTSE Russell công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp.

Tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market).

Đây là cột mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của thị trường chứng khoán Việt Nam sau nhiều năm nỗ lực cải cách toàn diện. Quyết định nâng hạng này cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe về tính minh bạch, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, cơ chế thanh toán, giao dịch và công bố thông tin theo các chuẩn mực quốc tế.