Kỳ vọng được nâng hạng, chứng khoán hôm nay có tiếp tục bùng nổ?

(VTC News) -

Dự kiến giữa tuần này (8/10), FTSE Russell sẽ công bố kết quả đánh giá, phân loại thị trường chứng khoán, với nhiều kỳ vọng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Các chuyên gia cho rằng đây sẽ là "cú hích" để thị trường thăng hoa trong phiên giao dịch hôm nay (7/10) và thời gian tới.

Công ty Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam - CSI phân tích: 6/10 là mgày giao dịch bùng nổ của thị trường và nhiều khả năng sẽ trở thành bàn đạp để chỉ số vươn tới những mốc điểm kỷ lục mới. Không dừng lại ở đó, nhịp bứt phá mang theo yếu tố lan tỏa với toàn bộ 21/21 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh càng củng cố cho nhịp tăng giá mới của thị trường.

Thanh khoản khớp lệnh cũng phát đi tín hiệu hỗ trợ vào đà tăng của VN-Index khi lần đầu cao hơn mức bình quân 20 phiên kể từ thời điểm đầu tháng 9.

"Chúng tôi cho rằng, thị trường hoàn toàn có khả năng bứt phá dứt khoát, vượt qua ngưỡng cản tâm lý 1.700 điểm trong những phiên tới và có thể được hậu thuẫn mạnh mẽ hơn nếu những tin tức tích cực về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được công bố", CSI dự báo.

Cũng cho rằng VN-Index có tiềm năng hướng tới vùng điểm số mục tiêu tối thiểu theo lý thuyết là quanh 1.770 điểm nhưng Công ty chứng khoán Tiên Phong - TPBS vẫn cảnh báo "trước mắt vẫn còn là một bài test trước khi khẳng định xu hướng kế tiếp". Do đó, thị trường cũng có thể đối diện với những nhịp rung lắc.

Nhà đầu tư kỳ vọng thị trường chứng khoán hôm nay 7/10 tiếp tục bùng nổ trước kỳ vọng được nâng hạng. (Ảnh minh họa)

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng cho rằng, thị trường chứng khoán đang được hỗ trợ bởi thông tin tích cực từ GDP quý III. Quán tính tăng điểm có thể đẩy VN-Index đến vùng cản mạnh 1.710 điểm (vùng đỉnh cũ). Nhưng áp lực cung cầu tại vùng này sẽ gia tăng nên có thể dẫn đến tranh chấp mạnh.

Trong khi đó, nhận định về tác động của kết quả nâng hạng đến diễn biến thị trường chứng khoán trong những phiên tới, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích khối khách hàng cá nhân của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng, vùng nâng hạng hiện đã đạt tiêu chí rất cao. Tuy nhiên không loại trừ khả năng rủi ro.

Nếu được nâng hạng thì diễn biến của thị trường sẽ có xu hướng tăng nối tiếp, chỉ số VN-Index có thế bứt phá ở ngưỡng 1.720 điểm. Ngược lại, nếu vẫn chưa được nâng hạng thì áp lực điều chỉnh có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông Minh tin đà giảm nếu có thì cũng sẽ nhanh chóng kết thúc chứ không phải là xu hướng kéo dài.

Ông Minh cũng nhận định nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ là trụ đỡ cho thị trường trong những ngày tới và trong cả quý IV.

Đồng quan điểm, ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần AzFin Việt Nam, cho rằng, nếu kịch bản được nâng hạng xảy ra thì sẽ tạo nhiều sự hưng phấn cho các nhà đầu tư trong ngắn hạn, nhất là các công ty chứng khoán lớn sẽ được hưởng lợi. Ngoài ra, những cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ thu hút vốn nước ngoài đổ vào.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Theo ông Đinh Quang Hinh đến từ Công ty Chứng khoán VNDIREC, thị trường đang chuyển sang giai đoạn tích lũy. Nhà đầu tư nên đánh giá lại các yếu tố cơ bản, thông tin vĩ mô quý III, cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Ngoài ra, nên chờ thông tin về công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường trước khi có những quyết định đầu tư mới.

"Nhà đầu tư duy cũng cần duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế", ông Hinh nêu quan điểm.

Cũng theo ông Hinh, VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang, nhưng biên độ thu hẹp dần cho đến sáng 8/10 khi FTSE công bố kết quả nâng hạng thị trường. "VIC, VRE hay LPB vẫn sẽ là những cái tên giữ nhịp thị trường đầu tuần sau", ông Hinh dự báo

Tuy nhiên, ông Hinh cho rằng VN-Index chỉ tăng mạnh và vượt đỉnh khi dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu ngân hàng một cách mạnh mẽ và có sự lan tỏa sang các nhóm khác. Ngược lại, chỉ số này có thể vẫn sẽ quay đầu điều chỉnh cho đến khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III được công bố.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư duy trì những mã đang tăng tốt trong danh mục. Đồng thời, có thể tìm kiếm cổ phiếu thuộc nhóm ngành có diễn biến hồi phục cùng thị trường và đang thu hút sự chú ý của dòng tiền sau thời gian đi ngang tích lũy, để giải ngân tại những nhịp rung lắc trong phiên với mục tiêu lướt sóng T+. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Asean nêu: "Chúng tôi nhận định quán tính tăng điểm của VN-Index có thể duy trì vào đầu phiên 7/10 với các vùng mục tiêu tiếp theo là 1.710 - 1.720 điểm. Mặc dù vậy, rung lắc có thể sớm xuất hiện khi khối ngoại đang tiếp diễn bán ròng, bên cạnh lực cung chốt lời quanh đỉnh lịch sử.

Nhà đầu tư sau khi giải ngân tại các nhịp điều chỉnh, rung lắc gần đây thì có thể duy trì vị thế hiện tại để tối ưu lợi nhuận danh mục.

Nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn hạn chế FOMO tại các nhịp kéo rướn trong phiên, đồng thời chỉ cân nhắc tăng tỷ trọng trở lại tại các nhịp rung lắc, tích lũy. Ưu tiên quan sát các lĩnh vực hưởng lợi nhờ chính sách vĩ mô nới lỏng (ngân hàng, chứng khoán, bất động sản

Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt".

Công ty Chứng khoán SHS dự báo xu hướng ngắn hạn của thị trường khá tích cực sau hơn 1 tháng tích lũy với "cú hích" đến từ GDP quý III tăng trưởng ở mức cao và kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Đóng cửa phiên giao dịch 6/10, VN-Index tăng 46,68 điểm (3,02%) lên 1.695,5 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 8,94 điểm (3,36%) đạt 274,69 điểm, UPCoM-Index tăng 0,14 điểm (0,13%) lên 109,16 điểm.