Khơi dậy khát vọng, Cà Mau quyết tâm trở thành cực tăng trưởng của vùng

(VTC News) -

Ngày 1/7/2025, tỉnh Cà Mau - sau khi hợp nhất địa giới hành chính với Bạc Liêu - chính thức đi vào hoạt động trong diện mạo mới, mở ra một không gian phát triển rộng lớn ở cực Nam Tổ quốc.

Với diện tích tự nhiên hơn 7.942 km², dân số khoảng 2,6 triệu người, ba mặt giáp biển Đông và vịnh Thái Lan, Cà Mau giữ vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ giao thương quốc tế và trung tâm kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với thế giới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều biến động, đặt ra yêu cầu mới về bản lĩnh, tư duy và khát vọng phát triển.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, Đại hội thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh trong việc đưa Cà Mau trở thành cực tăng trưởng của khu vực, trung tâm phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Vượt khó, khẳng định vị thế vùng đất địa đầu Tổ quốc

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải khẳng định đây là giai đoạn thử thách đặc biệt, khi cả nước nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và sạt lở ven biển.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và ý chí tự lực, Cà Mau đã vượt lên nghịch cảnh để đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

“Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cà Mau đã rất nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn để đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Cụ thể, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả; tổ chức bộ máy được củng cố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ được thực hiện nghiêm túc, gắn với chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cấp.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Cà Mau ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hơn 7%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Các trụ cột kinh tế đều phát triển mạnh như: Năng lượng tái tạo vươn lên thành ngành mũi nhọn với 16 dự án điện gió tổng công suất 870,2 MW và hơn 2.800 hệ thống điện mặt trời mái nhà; Công nghiệp chế biến thủy sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực, công suất thiết kế đạt 500.000 tấn/năm;

Thương mại - dịch vụ phát triển đồng bộ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 800 nghìn tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt kết quả thiết thực. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

Theo Bí thư Nguyễn Hồ Hải, “Những kết quả đạt được là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, sự đồng hành của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cũng như sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương”.

Cà Mau nhìn trừ trên cao.

Đúc kết từ thực tiễn lãnh đạo, Bí thư Nguyễn Hồ Hải cho biết Đảng bộ Cà Mau đã rút ra 5 bài học then chốt trong nhiệm kỳ qua:

Thứ nhất, phải kiên định, quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, làm trong sạch hệ thống chính trị. Người đứng đầu phải “có tâm, có tầm, có bản lĩnh và uy tín”.

Thứ hai, phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm nêu gương, gắn lãnh đạo tập thể với vai trò tiên phong của người đứng đầu. Chính quyền phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo và phục vụ Nhân dân.

Thứ ba, đảm bảo sự hài hòa trong phát triển, giữa kế thừa và đổi mới, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giữa ổn định và bứt phá.

Thứ tư, phải quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời xác định đúng hướng đi, mục tiêu phù hợp thực tiễn địa phương.

Và cuối cùng, cần phát huy nội lực, khơi dậy ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết của toàn dân, đồng thời chủ động tranh thủ nguồn lực ngoài tỉnh, thu hút đầu tư, liên kết phát triển vùng.

“Muốn đi xa, phải đi cùng nhau. Muốn phát triển bền vững, phải nuôi dưỡng khát vọng và lòng tin. Cà Mau đang làm điều đó - bằng hành động, bằng trí tuệ và bằng sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị”, ông Hải chia sẻ.

Khát vọng Cà Mau 2030 - bước đột phá từ tầm nhìn và quyết tâm

Sau hợp nhất, Cà Mau sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn, với vị thế chiến lược và tiềm năng vượt trội về biển, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, thủy sản và du lịch sinh thái. Đây là cơ hội vàng để tỉnh vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới của ĐBSCL.

Theo Bí thư Nguyễn Hồ Hải, khát vọng Cà Mau đến năm 2030 được cụ thể hóa bằng những mục tiêu rõ ràng: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt trên 6.000 USD; Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 17 tỷ USD; Tổng thu ngân sách đạt tối thiểu 75.000 tỷ đồng.

Cột cờ Đất Mũi Cà Mau.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Cà Mau đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát triển kinh tế nhanh, bền vững;

Triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm; Đột phá khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội; Bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc.

Bên cạnh đó, tỉnh xác định 3 khâu đột phá chiến lược: Đột phá về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; Đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Đột phá phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, kết nối vùng và hướng biển.

“Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, năng động, là cực tăng trưởng quan trọng của vùng và của cả nước. Đó không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là khát vọng vươn lên của một vùng đất anh hùng, kiên cường, nghĩa tình”, Bí thư Nguyễn Hồ Hải khẳng định.

Chuẩn bị bài bản, hướng tới một kỳ Đại hội thành công

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I được triển khai nghiêm túc, bài bản theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Tỉnh ủy Cà Mau đã thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc với phân công cụ thể, hoạt động hiệu quả.

Công tác chuẩn bị văn kiện được đổi mới, chú trọng lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đảm bảo tính dân chủ, khách quan và tầm nhìn chiến lược. Công tác nhân sự được tiến hành thận trọng, đúng quy định, bảo đảm tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Ngày 9/9/2025, Tổ Công tác số 1 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, cho ý kiến về dự thảo văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội. Đến nay, mọi nội dung đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho một kỳ Đại hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Không khí rộn ràng, trang trọng đang lan tỏa khắp các tuyến đường, góc phố tại Cà Mau.

“Chúng tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết, dân chủ, nêu gương và trách nhiệm, cùng khí thế mới từ Đại hội lần thứ I, Đảng bộ tỉnh Cà Mau sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi thách thức, đưa tỉnh phát triển toàn diện, bền vững, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”, Bí thư Nguyễn Hồ Hải bày tỏ.

Cà Mau hôm nay không chỉ là vùng đất tận cùng của bản đồ Tổ quốc, mà đang trở thành điểm khởi đầu của khát vọng Việt Nam vươn ra biển lớn. Hợp nhất địa giới, thống nhất sức mạnh, đoàn kết ý chí - đó là nền tảng để tỉnh kiến tạo một tầm cao phát triển mới.

Bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới sáng tạo, và khát vọng cống hiến không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cà Mau đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện mới của vùng đất cực Nam: Một Cà Mau đổi mới, bứt phá, bền vững - xứng đáng với niềm tin yêu của Trung ương và của Nhân dân cả nước.