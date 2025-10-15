Đại hội Đảng bộ Cà Mau: Đặt mục tiêu GRDP tăng trên 10%, đột phá mọi lĩnh vực

(VTC News) -

Từ ngày 16 - 17/10, Đại hội Đảng bộ Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên. Theo chương trình, phiên trù bị sẽ diễn ra lúc 8h ngày 16/10, phiên chính thức diễn ra lúc 8h ngày 17/10. Đây là kỳ đại hội đầu tiên của Cà Mau sau khi hợp nhất với Bạc Liêu.

Sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá với khát vọng trở thành cực tăng trưởng xanh

Theo dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Cà Mau, sau hợp nhất, Cà Mau bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn, tiềm năng phong phú và nhiều lợi thế vượt trội. Nằm ở vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng - trung tâm vùng biển Đông Nam Á và các tuyến hàng hải quốc tế - Cà Mau không chỉ là “địa đầu cực Nam” của Tổ quốc, mà còn là cửa ngõ hướng ra biển lớn với ba mặt giáp biển.

Tỉnh hội tụ nhiều lợi thế chiến lược: Là trung tâm thủy sản quốc gia có khả năng vươn tầm thế giới, sở hữu tiềm năng dồi dào về năng lượng tái tạo, vùng xanh tự nhiên rộng lớn với hệ sinh thái đất ngập nước, rừng ngập mặn và biển, đồng bằng đặc thù.

Thị trấn Ðầm Dơi, huyện Ðầm Dơi (cũ), Cà Mau đang từng bước được đô thị hóa. (Ảnh: Huỳnh Lâm)

Đây là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng đi bền vững phù hợp xu thế toàn cầu. Biển, đảo và Mũi Cà Mau còn mang giá trị sinh thái, an ninh - quốc phòng đặc biệt, góp phần khẳng định vị thế chiến lược của tỉnh trên bản đồ quốc gia.

Cùng với khát vọng lớn, quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp - Cà Mau đang hội tụ đầy đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để thúc đẩy phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Những thuận lợi và thời cơ ấy mở ra cho Cà Mau nhiều dư địa và cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Tỉnh đang tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đồng thời đón nhận các nguồn lực đầu tư lớn từ Trung ương nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm - tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội sớm hơn so với kỳ vọng.

Với nền tảng vững chắc và những động lực mới đang hình thành, Cà Mau đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ - không chỉ là trung tâm kinh tế năng động của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mà còn hướng tới trở thành cực tăng trưởng xanh của Việt Nam và khu vực.

Đặt mục tiêu tăng trưởng đột phá, hướng tới cực tăng trưởng xanh của vùng

Để cụ thể hóa những chiến lược phát triển giai đoạn mới, tỉnh Cà Mau đã đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu trên 5 lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, đô thị - môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Đây là kim chỉ nam cho chặng đường phát triển 5 năm 2026 - 2030, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của địa phương trong việc vươn lên trở thành cực tăng trưởng xanh, hiện đại và bền vững của khu vực.

Lĩnh vực kinh tế: Hướng đến tăng trưởng nhanh, bền vững và hiện đại

Cà Mau đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm đạt từ 10% trở lên, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 6.000 USD. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 8 - 8,5%/năm, trong khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm từ 40% GRDP trở lên.

Đáng chú ý, Cà Mau định hướng mạnh mẽ cho chuyển đổi số, với mục tiêu giá trị tăng thêm của kinh tế số chiếm ít nhất 20% GRDP vào năm 2030. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm dự kiến đạt khoảng 17 tỷ USD, tổng thu ngân sách đạt ít nhất 75.000 tỷ đồng, và toàn tỉnh có khoảng 20.000 doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh đó, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 sẽ vượt chỉ tiêu quy định, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - đô thị của khu vực cực Nam Tổ quốc.

Lĩnh vực xã hội: Lấy con người làm trung tâm phát triển

Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,7, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó trên 35% có bằng cấp, chứng chỉ. Tỉnh phấn đấu phát triển trên 4.200 căn nhà ở xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều mới khoảng 1,0 - 1,5% mỗi năm.

Đến năm 2030, tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 30%, thể hiện xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Hệ thống y tế và giáo dục tiếp tục được nâng cao, với mục tiêu đạt 34,5 giường bệnh và 14 bác sĩ/1 vạn dân; 90% trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% trường có nước sạch và nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn.

Lĩnh vực môi trường: Xây dựng nền kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu

Là tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, Cà Mau đặt trọng tâm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Đến năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 12,4%, 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 65% đạt chuẩn nước sạch.

Tỉnh đặt mục tiêu 90% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn môi trường, 100% khu công nghiệp và khu kinh tế đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn. Cùng với đó, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt từ 95% trở lên, góp phần xây dựng hình ảnh Cà Mau xanh, sạch, bền vững.

Đất mũi Cà Mau. (Ảnh: Du Lịch Ocean)

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Giữ vững ổn định, tạo nền tảng cho phát triển

Công tác tuyển quân, huấn luyện và diễn tập hằng năm đạt 100%. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã “không có ma túy”, và 90% xã, phường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Đây là yếu tố then chốt bảo đảm môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực xây dựng Đảng: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Cà Mau xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Tỉnh phấn đấu trên 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên mỗi năm, đồng thời tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt 3 - 4% tổng số đảng viên.

Với 22 chỉ tiêu toàn diện, cụ thể và mang tính khả thi cao, Cà Mau đang khẳng định tầm nhìn chiến lược và quyết tâm vươn lên mạnh mẽ. Đây không chỉ là bước đi cụ thể hóa khát vọng phát triển xanh, bền vững, mà còn là cam kết của tỉnh trong hành trình xây dựng “Cà Mau giàu đẹp, năng động, văn minh - cực tăng trưởng xanh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước”.