Chia sẻ:
Đóng
Thời sự
Video
Kinh tế
Thế giới
Thể thao
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Phóng sự - Khám phá
Trẻ
Về chúng tôi
Đầu Tư
Infographic: Đại hội Đảng bộ Cà Mau đề ra 22 chỉ tiêu then chốt 2025 - 2030
Thứ Năm, 16/10/2025 08:30:00 +07:00
(VTC News) -
Cà Mau đề ra 22 chỉ tiêu then chốt giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới tăng trưởng GRDP trên 10%/năm, phát triển xanh, bền vững và trở thành cực tăng trưởng của vùng.
Thêm thông tin
Định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể du lịch quốc gia
Cà Mau muốn thành cực tăng trưởng của Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030
Đại hội Đảng bộ Cà Mau: Đặt mục tiêu GRDP tăng trên 10%, đột phá mọi lĩnh vực
Cà Mau tiên phong đổi mới sáng tạo, bứt phá chuyển đổi số
tốc độ tăng trưởng
giải pháp then chốt
Cà Mau
phát triển kinh tế
chỉ số
Bình luận
Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Bình luận