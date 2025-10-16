Đầu Tư

Infographic: Đại hội Đảng bộ Cà Mau đề ra 22 chỉ tiêu then chốt 2025 - 2030

Thứ Năm, 16/10/2025 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Cà Mau đề ra 22 chỉ tiêu then chốt giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới tăng trưởng GRDP trên 10%/năm, phát triển xanh, bền vững và trở thành cực tăng trưởng của vùng.

Infographic: Đại hội Đảng bộ Cà Mau đề ra 22 chỉ tiêu then chốt 2025 - 2030 - 1
Infographic: Đại hội Đảng bộ Cà Mau đề ra 22 chỉ tiêu then chốt 2025 - 2030 - 2
Infographic: Đại hội Đảng bộ Cà Mau đề ra 22 chỉ tiêu then chốt 2025 - 2030 - 3
Infographic: Đại hội Đảng bộ Cà Mau đề ra 22 chỉ tiêu then chốt 2025 - 2030 - 4
Hoàng Thọ
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn