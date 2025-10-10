Cà Mau muốn thành cực tăng trưởng của Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030

(VTC News) -

Chiều 10/10, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết, Đại hội lần này là kỳ đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Cà Mau sau khi hợp nhất, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc.

“Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thể hiện tính hiện đại khi toàn bộ dữ liệu được số hóa, không sử dụng giấy trong điều hành và thảo luận”, ông Hồ Trung Việt nhấn mạnh.

Sẵn sàng cho sự kiện chính trị trọng đại

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên, TP Cà Mau). Phiên trù bị diễn ra sáng 16/10 và phiên khai mạc chính thức bắt đầu lúc 8h sáng 17/10.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh (bìa phải) và Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Văn Đức)

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, Đại hội mang chủ đề: “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Đại hội có sự tham dự của 450 đại biểu, gồm 53 đại biểu đương nhiên, 397 đại biểu chính thức và 71 đại biểu dự khuyết đại diện cho 68 đoàn đại biểu.

Nội dung trọng tâm của Đại hội là tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội cũng sẽ công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Cà Mau (sau khi hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu) chính thức đi vào hoạt động, mở ra không gian phát triển mới với tiềm lực lớn hơn, đóng vai trò vùng động lực cực Nam của đất nước.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, song Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới, tạo nền tảng để bước vào thời kỳ phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của Đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, cùng cả nước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025: Bứt phá toàn diện

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Cà Mau đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, phát huy 4 kiên định về tư tưởng, đường lối và nguyên tắc xây dựng Đảng.

Kinh tế tỉnh Cà Mau duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hơn 7%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, các trụ cột kinh tế từng bước hình thành và phát huy hiệu quả.

Nông nghiệp phát triển ổn định, thích ứng với biến đổi khí hậu; thủy sản - đặc biệt là tôm tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn. Các mô hình nuôi tôm công nghệ cao phát huy hiệu quả, nâng giá trị và năng suất. Các sự kiện như Festival Tôm Cà Mau và Ngày hội Cua Cà Mau góp phần quảng bá, khẳng định vị thế “thủ phủ tôm của cả nước”.

Lãnh đạo các Sở ban ngành và phóng viên tham dự họp báo. (Ảnh: Văn Đức)

Tỉnh cũng xây dựng và bảo hộ thương hiệu nông sản, đẩy mạnh chỉ dẫn địa lý, sản phẩm OCOP, mở rộng tiêu thụ trong và ngoài nước. Công tác bảo vệ, phát triển rừng gắn với du lịch sinh thái, cộng đồng, từng bước hình thành mô hình kinh tế xanh, bền vững.

Ngành công nghiệp chế biến và năng lượng tiếp tục là động lực tăng trưởng. Hiện tỉnh có hơn 80 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, tổng công suất thiết kế 500.000 tấn/năm; các cụm khí - điện - đạm Cà Mau hoạt động hiệu quả với sản lượng khí thương phẩm 10 tỷ m³, điện 25.633 triệu kWh, đạm 5 triệu tấn.

Đáng chú ý, 16 dự án điện gió với tổng công suất 870 MW và hơn 2.800 hệ thống điện mặt trời mái nhà đã được đưa vào vận hành, khẳng định vai trò tiên phong của Cà Mau trong phát triển năng lượng tái tạo.

Du lịch cũng ghi dấu ấn khi tỉnh có 12 điểm đến tiêu biểu được công nhận, thu hút hơn 29,6 triệu lượt khách trong 5 năm, doanh thu đạt hơn 30.600 tỷ đồng. Nhiều điểm đến nổi tiếng như Đất Mũi, U Minh Hạ, Hòn Đá Bạc, Đầm Thị Tường... đang trở thành biểu tượng du lịch sinh thái của miền Tây Nam Bộ.

Tầm nhìn đến 2030: Cà Mau - cực tăng trưởng mới của vùng ĐBSCL

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Cà Mau xác định 5 quan điểm phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 22 chỉ tiêu toàn diện về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển chủ yếu.

Ba đột phá lớn gồm: Đột phá thể chế - hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, logistics và du lịch sinh thái.

Cột cờ Đất Mũi.

Đột phá về nguồn nhân lực - đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao, có phẩm chất, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đột phá hạ tầng đồng bộ, hiện đại - tập trung phát triển hệ thống giao thông, cảng biển, sân bay, hạ tầng năng lượng, khu công nghiệp và khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo.

Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, bền vững, hiện đại, xứng đáng là đầu tàu tăng trưởng của Đồng bằng sông Cửu Long, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.