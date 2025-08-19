Khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm tại Gia Lai

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.
Dự án trên có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng và thời gian dự kiến thi công trong 10 tháng.
Dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.
Tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, hiện cảng hàng không đã bị quá tải, nhất là vào mùa cao điểm du lịch hè và các dịp tổ chức sự kiện, lễ, Tết. Hệ thống đường băng hiện đã khai thác quá lâu, bắt đầu xuống cấp.
"Đây là một trong những công trình giao thông hàng không có quy mô lớn, có tầm quan trọng nên cần được ưu tiên đầu tư đồng bộ, hiện đại, bền vững, xứng đáng với vị trí, vai trò là Cảng hàng không quốc nội có các tuyến bay quốc tế; là sân bay chính trong hệ thống phòng thủ quốc phòng...", ông Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh.
Cùng giờ, tại xã Phù Mỹ Đông, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1.
Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 436 ha, tổng vốn đầu tư trên 4.500 tỷ đồng, thời gian hoạt động 70 năm.
Dư án Khu công nghiệp nói trên được định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp năng lượng mới gồm hydrogen xanh, amoniac xanh, LNG...; công nghiệp chế tạo, sản xuất trong hệ sinh thái năng lượng tái tạo; lắp ráp và sản xuất ôtô; kho chứa sản phẩm dầu mỏ; công nghiệp phụ trợ ngành điện tử và dữ liệu...
Tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, đây là dự án công nghiệp quy mô lớn, là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai trong đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả, đúng tiến độ.
"Tôi hiểu rằng việc giải phóng mặt bằng, di dời mang đến nhiều thay đổi trong đời sống, sinh hoạt của bà con. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, kiên cường của quê hương Phù Mỹ anh hùng, tôi tin tưởng bà con sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ vì sự phát triển chung. Tỉnh cam kết luôn đặt lợi ích chính đáng và đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu. Bảo đảm tái định cư tốt hơn nơi ở cũ, hạ tầng hiện đại, hướng tới hình thành khu đô thị - công nghiệp kiểu mẫu", ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ.
Đồng hành khởi công cùng các dự án trọng điểm là loạt dự án công nghiệp, chế biến nông sản. Lễ khởi công Dự án Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung Vinanutrifood Bình Định do Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định tổ chức tại xã Tây Sơn (Gia Lai)
Dự án được đầu tư trên diện tích 10ha, với tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng. Dự kiến đi vào hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2027.
Dự án góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn; thúc đẩy việc ứng dụng khoa họccông nghệ, kỹ thuật canh tác mới vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn, netzero; giải quyết việc làm thường xuyên cho 300 lao động tại nhà máy và 1.000 lao động gián tiếp; thu mua, bao tiêu nông sản cho 3.000 hộ dân của địa phương.
Tại xã Hòa Hội, Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Nhơn Hội (SNP) tổ chức Lễ động thổ Dự án Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hanh.
Dự án có tổng diện tích 70 ha, tổng vốn đầu tư 432,905 tỷ đồng, thời hạn hoạt động dự án 50 năm.
Ngành nghề thu hút đầu tư: Chế biến nông – lâm sản; Sản xuất nội – ngoại thất từ gỗ, nhựa, kim loại, vật liệu tái chế; Sản xuất hàng may mặc, dệt, nhuộm; Sản xuất phụ kiện, linh kiện dệt may, cơ khí chính xác, ô tô; Sản xuất bao bì, in ấn công nghiệp; Sản xuất viên nén năng lượng, phân bón hữu cơ, phân vi sinh; Kinh doanh kho bãi và các ngành công nghiệp khác.
Tại thôn Kiên Long (xã Bình An) diễn ra Lễ khởi công Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình Thành có quy mô 75 ha, do Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 320 tỷ đồng, tiến độ thực hiện 12 tháng.
Dự án được xây dựng đồng bộ, hiện đại về hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông và xử lý môi trường, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực chế biến, công nghiệp hỗ trợ. Các nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 6/2026, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ tin tưởng với quyết tâm và năng lực của nhà đầu tư, cùng sự đồng hành của chính quyền và nhân dân, dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân tại địa phương.
Cùng ngày, hòa chung khí thế chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong.
Dự án tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong đi qua địa bàn 2 xã Tây Sơn và Bình Phú, được khởi công từ tháng 8/2022 với tổng mức đầu tư hơn 791 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 440 tỷ đồng.
Toàn tuyến có chiều dài gần 18 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/h; nền đường rộng 12 m; mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 11 m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.
Ngoài ra, Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ cũ là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh cũng được khánh thành.
Tuyến đường có chiều dài 19,2 km, đi qua địa bàn các xã Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây và An Lương.
Tuyến đường với tổng mức đầu tư gần 818,6 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 400 tỷ đồng, phần còn lại là vốn ngân sách địa phương.
Bình luận