Tập đoàn Sunshine khởi công hai dự án hơn 3 tỷ USD trong ngày 19/8

(VTC News) -

Hòa chung không khí sôi động của cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 19/8/2025, Sunshine Group đồng loạt khởi công hai dự án quy mô lớn: Sunshine Legend City tại phía Đông Hà Nội và Sunshine Bay Retreat Vung Tau tại TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ USD.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết đây là hai dự án thuộc dòng “Sunshine City” tiên phong trong chiến lược phát triển 20.000 sản phẩm nhà ở chất lượng cao giá hợp lý mà Sunshine Group đang tốc lực triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị vệ tinh.

Việc khởi công hai dự án đúng vào dấu mốc thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ góp phần hỗ trợ giấc mơ an cư cho thế hệ trẻ, mà còn khẳng định tinh thần doanh nghiệp “kiến thiết vì đất nước”, lan tỏa niềm tin vào một tương lai phát triển bền vững, nơi doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy an sinh xã hội và kiến tạo sự thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Hưng Yên: Sunshine Legend City và gần 8.000 căn hộ cao cấp bàn giao full nội thất rẻ hơn 25% so với thị trường

Tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Sunshine Legend City sở hữu vị trí chiến lược hiếm có khi nằm sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữa hai đường vành đai huyết mạch 4 và 3.5, chỉ cách Hoàn Kiếm - Hà Nội chưa đến 20 phút di chuyển và hưởng trọn lợi thế khi cầu Ngọc Hồi vừa chính thức khởi công cũng trong sáng 19/8.

Lãnh đạo Sunshine Group và các đại biểu khách mời thực hiện nghi thức khởi công dự án Sunshine Legend City trong sáng 19/8.

Lấy cảm hứng từ phố Hiến huyền thoại, dự án có tổng diện tích gần 50 ha, với gần 8.000 sản phẩm đa dạng, trong đó nổi bật là dòng căn hộ cao cấp được trang bị trọn gói nội thất thông minh, đồng bộ từ hệ thống bếp, tủ, sàn gỗ, thiết bị vệ sinh nhập khẩu, cho tới đèn chiếu sáng và điều hòa âm trần… giúp người mua dễ dàng dọn vào ở ngay, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hoàn thiện.

Sự kiện khởi công được tổ chức long trọng với quy mô lớn, đồng thời phát sóng livestream trực tiếp đa nền tảng trên ứng dụng Noble App (NobleLive), fanpage Sunshine Group, fanpage VTVTimes - Thời báo của Đài Truyền hình Việt Nam, CafeF, cùng nhiều đối tác truyền thông uy tín khác.

Đặc biệt, Sunshine Legend City tạo lợi thế cạnh tranh hiếm có khi sở hữu mức giá hấp dẫn chỉ từ hơn 40 triệu/m2, thấp hơn tới 25% so với cùng phân khúc trong khu vực, vừa mang lại biên lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư, vừa mở rộng cơ hội an cư dễ dàng hơn cho thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, 100% sản phẩm của dự án sẽ được hỗ trợ đăng bán và cho thuê miễn phí trên NobleLink – nền tảng độc quyền thuộc Noble App do Sunshine Group phát triển, giúp chủ sở hữu chủ động gia tăng giá trị tài sản và khai thác dòng tiền hiệu quả ngay sau khi nhận nhà.

Để đáp ứng nhu cầu đa thế hệ, Sunshine Legend City có hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao được thiết kế đa tầng, từ tổ hợp văn hoá nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản kéo dài gần 2km; tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp nghỉ dưỡng mặt đất và tầng không (clubhouse, biển hồ nhân tạo, lounge, sky bar….).

Tất cả sẽ được tích hợp trong hệ cảnh quan mặt nước rộng 31.000 m², liên kết cùng 1.000+ tiện ích quy mô bậc nhất về y tế, đào tạo, thương mại, giải trí… từ chuỗi đô thị hiện đại đã hình thành tại phía Đông Hà Nội.

Bày tỏ niềm tin về giá trị tiên phong của dự án, ông Đỗ Đức Hải, Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - khẳng định Sunshine Legend City không chỉ là một dự án bất động sản mà còn là biểu tượng của sự phát triển đô thị thông minh, hiện đại và nhân văn.

“SHB tự hào là ngân hàng tài trợ toàn diện cho dự án, từ nguồn vốn triển khai cho đến các giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng mua sản phẩm. SHB cam kết sát cánh cùng Sunshine Group và các đối tác để dự án Sunshine Legend City được triển khai hiệu quả, minh bạch, đúng tuyến độ, chất lượng vượt trội và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng xã hội”.

TP.HCM: Sunshine Bay Retreat Vung Tau - Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao ứng dụng AI trong vận hành và khai thác, tái định nghĩa mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng và sở hữu căn hộ ven biển

Cũng trong sáng 19/8, tại TP.HCM, Sunshine Bay Retreat Vung Tau chính thức được khởi công. Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) tiêu chuẩn 5 sao thế hệ mới, với quy mô gần 20 ha, hơn 8000 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng gần 800.000 m2, trải dài trên cung bờ biển Chí Linh - một trong những bãi biển đẹp nhất Vũng Tàu, phường Phước Thắng, TP.HCM.

Lãnh đạo Sunshine Group và các đại biểu khách mời thực hiện nghi thức khởi công dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau trong sáng 19/8.

Dự án không chỉ sở hữu tầm nhìn hướng biển khoáng đạt mà còn phát triển hàng trăm tiện ích “All in One” như bể bơi vô cực, sky bar – nhà hàng 5 sao, wellness chuẩn quốc tế, trung tâm M.I.C.E quy mô lớn cùng hệ thống giải trí, mua sắm và ẩm thực đẳng cấp, kết hợp nhiều loại hình lưu trú đa dạng: căn hộ sang trọng, biệt thự du lịch độc lập, tổ hợp khách sạn đẳng cấp…

Trải dài trên bờ biển Chí Linh tuyệt mỹ, Sunshine Bay Retreat Vung Tau kiến tạo một siêu tổ hợp nghỉ dưỡng thế hệ mới, với hàng trăm tiện ích 5 sao được vận hành bởi thương hiệu hàng đầu quốc tế. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng mới, góp phần nâng tầm vị thế du lịch biển Việt Nam.

Đặc biệt, dự án ứng dụng nền tảng công nghệ để thay đổi hoàn toàn cách thức khai thác, vận hành, giải bài toán kinh doanh sinh lời cho các chủ sở hữu: Gia chủ không chỉ được quyền sử dụng căn hộ bất kỳ lúc nào mà còn có thể dễ dàng đưa tài sản của mình vào hệ thống vận hành bằng App thông minh (NobleHotel thuộc Noble App của Sunshine Group) để chủ động quản lý cho thuê, theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực, tự động hóa quy trình check in và tích hợp các dịch vụ vận hành như ẩm thực, giải trí, chăm sóc khách hàng….

Mô hình này không chỉ giúp tối ưu hóa giá trị khai thác căn hộ mà còn mở ra một tư duy mới: doanh nghiệp và gia chủ cùng kinh doanh tài sản, cùng chia sẻ lợi ích minh bạch từ hệ sinh thái .

Ứng dụng nền tảng công nghệ AI tiên tiến trong khai thác vận hành, Sunshine Bay Retreat Vung Tau kỳ vọng sẽ tạo ra một chuẩn mực mới tái định nghĩa bài toán khai thác vận hành của tổ hợp nghỉ dưỡng và căn hộ biển – nơi công nghệ, quyền sở hữu và hiệu quả tài chính giao thoa bền vững.