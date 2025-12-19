Cận cảnh 3 chuyến bay chở khách khai trương sân bay Long Thành

Trước đó, chiều 15/12, sân bay Long Thành đã đón chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN5001 hạ cánh. Đây được xem là bước đánh giá, kiểm chứng cuối cùng các điều kiện khai thác, làm tiền đề cho các chuyến bay chính thức khai trương ngày 19/12.