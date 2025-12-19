Cận cảnh 3 chuyến bay chở khách khai trương sân bay Long Thành

Sáng 19/12, Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức ghi dấu cột mốc lịch sử khi đón ba chuyến bay đầu tiên của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways. Đây là những chuyến bay thương mại mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu việc đưa sân bay lớn nhất Việt Nam bước vào giai đoạn vận hành.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng sớm, hệ thống đường băng sân bay Long Thành đã sáng đèn, sẵn sàng cho lễ khánh thành và đón các chuyến bay đầu tiên sau hơn 4 năm triển khai dự án trọng điểm quốc gia.
Lúc 8h20 cùng ngày, máy bay thân rộng Boeing 787 của Vietnam Airlines, khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 6h15, đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Long Thành.
Chuyến bay chở đoàn đại biểu Trung ương tham dự Lễ khánh thành các công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 và khai trương chuyến bay đầu tiên.
Trên chuyến bay có ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường và các đại biểu Trung ương.
Ngay sau đó, các hãng Vietjet Air và Bamboo Airways lần lượt sử dụng máy bay thân hẹp A320/A321, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, đưa tổ bay và đội ngũ kỹ thuật đến sân bay Long Thành, hoàn tất chuỗi chuyến bay khai trương trong buổi sáng.
Cụ thể, Vietjet khai thác chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (SGN), khởi hành lúc 7h35 và hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8h30.
Ở chiều ngược lại, chuyến bay rời Long Thành dự kiến lúc 12h20 và hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13h15.
Đối với Bamboo Airways, chuyến bay của hãng xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7h55, hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8h35.
Sau đó, tàu bay dự kiến cất cánh từ Long Thành lúc 12h25, quay đầu về Tân Sơn Nhất và hạ cánh lúc 13h05.
Trước đó, chiều 15/12, sân bay Long Thành đã đón chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN5001 hạ cánh. Đây được xem là bước đánh giá, kiểm chứng cuối cùng các điều kiện khai thác, làm tiền đề cho các chuyến bay chính thức khai trương ngày 19/12.
Sau 5 năm thi công liên tục với cường độ cao, gắn tiến độ với chất lượng, sân bay Long Thành – công trình trọng điểm quốc gia đã chính thức đón những chuyến bay đầu tiên, mở ra giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi đưa vào khai thác thương mại.
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư Dự án thành phần 3, toàn bộ các gói thầu đang được triển khai đồng loạt trên công trường với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, thi công xuyên lễ, Tết và ngày nghỉ.
Liên danh các nhà thầu đã huy động hơn 15.000 kỹ sư, công nhân, hàng trăm mũi thi công cùng hơn 3.000 thiết bị, máy móc, quyết tâm đưa sân bay Long Thành vào vận hành, khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại tỉnh Đồng Nai, với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, chia làm 3 giai đoạn. Riêng giai đoạn 1 có tổng vốn hơn 5,4 tỷ USD, công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đạt công suất 100 triệu hành khách/năm, trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực Đông Nam Á, góp phần nâng tầm vị thế hàng không Việt Nam trên bản đồ thế giới.
