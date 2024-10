Nước chạm nóc nhà, hàng nghìn hộ dân ở 'rốn lũ' Quảng Bình vẫn bị cô lập

Video: Lũ bủa vây huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), hàng chục nghìn hộ dân bị cô lập

Theo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ đêm 28/10 đến ngày 30/10, ở khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Do đó, nước lũ ở huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) có thể vẫn tiếp tục dâng cao.

Hiện nay, lực lượng công an, quân đội phối hợp với chính quyền địa phương ở huyện Lệ Thuỷ huy động tối đa nhân lực, thiết bị để tiếp tế cho người dân đang bị cô lập do lũ với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau"; quyết tâm không để ai đói khát. (Ảnh: CTV)

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh hiện có khoảng 17.628 hộ bị ngập lụt, trong đó, huyện Lệ Thủy 12.361 nhà; huyện Quảng Ninh 4.897 nhà và TP. Đồng Hới 370 nhà.

Mưa lũ cũng gây chia cắt 44 thôn bản, trong đó huyện Lệ Thủy có 5 thôn, bản; huyện Quảng Ninh có 38 thôn, bản và huyện Tuyên Hoá có 1 thôn.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến 30/10, ở khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Đêm 30/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc