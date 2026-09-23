Khoảnh khắc ô tô sang đường bất cẩn, bị xe máy tự chế tông trúng ngang thân

(VTC News) -

Hiện trường vụ TNGT (Nguồn: MXH)

Mạng xã hội vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con và xe máy tự chế khiến cư dân mạng bức xúc về cách sang đường bất cẩn của tài xế xe ô tô và người đàn ông đi xe máy.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của một nhà dân ven đường, khoảng 15h07 ngày 22/9, trên tuyến đường qua thôn Đức Xương, xã Trường Tân (Hải Phòng), ô tô con 5 chỗ màu đen đang di chuyển bên phải đường thì bất ngờ ngoặt sang làn đường ngược chiều. Hình ảnh camera không ghi nhận đèn xi nhan của ô tô được bật.

Xe máy tông trúng thân xe ôtô đang sang đường.

Khi ô tô sang đến giữa làn đường ngược chiều, người đàn ông đi xe máy kéo theo xe tự chế chở vật liệu không kịp phanh, tông vào giữa thân ô tô và mắc kẹt tại hiện trường.

Ngay sau vụ va chạm, một người đàn ông ngồi ghế phụ trên xe tải gần đó cùng một số người dân chạy đến hỗ trợ, đưa nạn nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Hình ảnh camera cho thấy, hơn một phút sau vụ va chạm, tài xế ô tô vẫn chưa mở cửa xuống hỗ trợ nạn nhân.

Ngay sau hơn 1 phút xảy ra vụ tai nạn, nhiều người dân gần hiện trường chạy đến ứng cứu nạn nhân, tài xế xe ô tô vẫn không mở cửa xuống hỗ trợ ứng cứu nạn nhân.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhận nhiều bình luận, trong đó có ý kiến cho rằng cả tài xế ô tô và người đi xe máy đều có hành vi chưa đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Một số ý kiến đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.

Trả lời phóng viên VTC News, lãnh đạo xã Trường Tân biết đến thời điểm hiện tại, Tổ địa bàn và Công an xã chưa nhận được tin báo, không tiếp nhận vụ việc.

Lãnh đạo xã Trường Tân thông tin người đàn ông đi xe máy chỉ bị xây xước nhẹ. Sau vụ va chạm, hai bên tự giải quyết rồi rời khỏi hiện trường, không trình báo Công an xã.