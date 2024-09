Khó nhận ra đâu là iPhone 16 Pro Max nếu không dựa vào màu mới

(VTC News) -

Ngày 20/9 bộ bốn iPhone 16 bắt đầu được giao hàng tại các thị trường như Mỹ, Australia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản. Nổi bật nhất năm nay là iPhone 16 Pro Max màu Titan Sa Mạc sẽ gây sốt trong thời gian tới tại thị trường Việt Nam.

Chiếc iPhone 16 Pro Max màu Titan Sa Mạc so sánh với chiếc iPhone 15 Pro Max về ngoại hình về tổng quan không có quá nhiều điểm khác biệt, từ chất liệu, thiết kế cũng như bố trí camera...

Chiếc iPhone 15 Pro Max màu xám khi đặt cạnh chiếc iPhone 16 Pro Max màu vàng vừa đến tay người dùng. (Ảnh: Vũ Phúc Bồ)

Tuy nhiên để tìm hiểu kỹ vẫn có một số cải tiến nhỏ thú vị, cụ thể chiếc iPhone 16 Pro Max năm nay có sự khác biệt về viền màn hình, mặc dù thế hệ iPhone 15 Pro Max đã được giới công nghệ đánh giá là khá mỏng, thế nhưng khi hãng "Táo khuyết" tung ra thế hệ mới, phần viền màn hình còn được làm mỏng hơn.

Người dùng chỉ có thể cảm nhận rõ nhất khi để 2 sản phẩm này cạnh nhau. Apple cũng đã công bố iPhone 16 có viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay.

Video trên tay iPhone 16 Pro Max đặt cạnh iPhone 15 Pro Max. (Video: Vũ Phúc Bồ)

iPhone 16 Pro Max có kích thước 6.9 inch lớn hơn 0,2 inch so với thế hệ trước, cũng có độ phân giải cao hơn với 2.868 x 1.320 pixels cao hơn trên iPhone 15 Pro Max là 2.796 x 1.290 pixels. Hai mẫu máy chung công nghệ ProMotion 120 Hz và Always on Display.

Điểm khác biệt tiếp theo là nằm ở độ sáng màn hình, khi cả mẫu iPhone 16 Pro Max và iPhone 15 Pro Max đều có độ sáng tối đa đạt 2.000 nits. Nhưng trên iPhone 16 Pro Max có thể giảm độ sáng tới mức tối thiểu chỉ 1 nit. Từ 2 sự thay đổi trên, khiến cho chiếc iPhone thế hệ mới có cảm giác như một thiết bị di động với mặt hiển thị tràn màn hình.

Phần viền siêu mỏng của chiếc iPhone 16 Pro Max giúp cảm giác màn hình của mẫu máy mới trở nên lớn hơn đôi chút. (Ảnh: Vũ Phúc Bồ)

Cùng với đó, iPhone 16 Pro Max cũng nặng hơn iPhone 15 Pro Max khoảng 6 gram với khối lượng tổng thể là 227 gram trên iPhone 16 Pro Max và 221 gram trên iPhone 15 Pro Max. Bộ đôi iPhone 16 Pro Max và iPhone 15 Pro Max vẫn có khung viền Titanium và mặt lưng kính nhám. Cả hai mẫu iPhone đều có Dynamic Island ở mặt trước, cùng với cổng sạc USB Type-C chuẩn USB 3.

Một trong những thay đổi được trên iPhone 16 được nhiều người dùng quan tâm chính là nút Camera Control. Nút Camera Control giúp người dùng dễ dàng truy cập nhanh chụp ảnh hoặc quay video mà không cần phải mở ứng dụng camera từ màn hình chính và các tính năng khác.

Nút Camera Control trên iPhone 16 Pro Max (bên phải) giúp người dùng dễ dàng truy cập nhanh chụp ảnh. (Ảnh: Vũ Phúc Bồ)

Việc có thêm nút Camera Control khiến người dùng dễ dàng thao tác hơn. (Ảnh: Vũ Phúc Bồ)

Về phần cứng bên trong, chiếc iPhone 16 Pro Max được trang bị chip A18 Pro cũng được giới thiệu là chip điện thoại đầu tiên sử dụng công nghệ 3 nm thế hệ hai.

Chip cung cấp bộ xử lý Neural Engine 16 lõi với băng thông bộ nhớ lớn hơn 17%, giúp các tác vụ Apple Intelligence nhanh hơn tới 15% so với thế hệ trước. CPU 6 lõi hiệu suất nhanh hơn 15% và hiệu quả cao hơn 20%, trong khi GPU 6 lõi nhanh hơn 20% so với A17 Pro.

Camera nâng cấp khi cảm biến góc siêu rộng được nâng độ phân giải từ 12MP lên 48MP. Đây cũng là một trong số ít điện thoại trên thị trường hỗ trợ quay video lên đến 4K@120fps.

Tại Việt Nam sẽ chính thức giao hàng đợt đầu tiên cho người dùng đặt trước vào ngày 27/9, mẫu iPhone 16 có giá khởi điểm 23 triệu đồng cho dung lượng 128 GB, trong khi 16 Pro Max từ 35 triệu đồng cho bộ nhớ 256 GB, cao nhất 47 triệu đồng cho bản 1 TB.

