Khi nào nên sử dụng công cụ tính lương?

(VTC News) -

Khi nhận việc và cần kiểm tra mức lương thực nhận

Khi nhận một công việc mới, mức lương trong đề xuất thường là thông tin được quan tâm đầu tiên. Tuy nhiên, con số được đưa ra có thể là Net (lương thực nhận) hoặc Gross (lương trước khấu trừ), trong khi khoản tiền thực tế nhận về lại phụ thuộc vào cách tính và các khoản khấu trừ liên quan.

Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào mức lương được đề xuất, người lao động chưa chắc hình dung đầy đủ khoản thu nhập có thể nhận hàng tháng.

Đây là lúc công cụ tính lương Net Gross có thể được sử dụng để ước tính thu nhập thực nhận từ mức lương được đề xuất. Kết quả giúp người lao động hình dung rõ hơn giá trị của mức lương, đồng thời có thêm cơ sở để đối chiếu với kỳ vọng thu nhập trước khi đưa ra quyết định nhận việc.

Khi muốn quy đổi giữa lương Net và lương Gross

Không phải doanh nghiệp nào cũng sử dụng cùng một cách thể hiện mức lương. Có nơi công bố thu nhập theo mức thực nhận, trong khi nơi khác đưa ra con số trước khấu trừ. Sự khác biệt này khiến hai mức lương có vẻ chênh lệch dù khoản tiền thực nhận có thể không cách quá xa.

Khi gặp tình huống này, Net Gross có thể được dùng để quy đổi giữa hai mức lương. Việc đưa các con số về cùng cách tính giúp quá trình đối chiếu thu nhập trở nên dễ hình dung hơn, đặc biệt khi người lao động đang cân nhắc nhiều đề xuất cho cùng một vị trí hoặc nhóm công việc.

Khi thương lượng lương với nhà tuyển dụng

Sau khi xác định được mức thu nhập tương ứng, nhu cầu tính toán có thể xuất hiện trong quá trình thương lượng. Một mức lương mong muốn cần được cân nhắc cả ở giá trị lương trước khi khấu trừ lẫn khoản tiền dự kiến nhận về, bởi hai con số này phản ánh những khía cạnh khác nhau của thu nhập.

Việc xác định rõ mức thực nhận cũng giúp người lao động hình dung cụ thể hơn giá trị của mức lương đang trao đổi.

Người lao động có thể nhập nhiều mức khác nhau trên Net Gross để tham khảo khoản thực nhận tương ứng. Cách này tạo cơ sở cụ thể hơn khi xác định mức lương kỳ vọng và trao đổi với nhà tuyển dụng, nhất là khi cần cân nhắc giữa nhiều mức thu nhập trước khi đưa ra con số phù hợp.

Khi thay đổi mức lương hoặc phụ cấp

Thu nhập không phải lúc nào cũng giữ nguyên trong suốt thời gian làm việc. Tăng lương, điều chỉnh phụ cấp hoặc thay đổi cơ cấu thu nhập đều có thể làm khoản tiền thực nhận thay đổi theo. Vì vậy, khi mức thu nhập được điều chỉnh, người lao động cũng cần có cách kiểm tra lại khoản tiền dự kiến nhận về.

Mỗi khi xuất hiện một mức thu nhập mới, công cụ có thể được sử dụng để tính lại khoản tiền dự kiến nhận về. Kết quả giúp người lao động có thêm cơ sở để theo dõi sự thay đổi của thu nhập, đồng thời dễ hình dung mức điều chỉnh thực tế thay vì chỉ nhìn vào phần chênh lệch trên mức lương được công bố.

Khi cần ước tính các khoản khấu trừ từ lương

Khoản tiền nhận về còn chịu tác động từ các khoản khấu trừ theo quy định và thông tin cá nhân liên quan. Vì vậy, mức lương chưa thể hiện đầy đủ số tiền có thể nhận trong thực tế. Khi cần dự trù thu nhập hàng tháng, người lao động cũng cần quan tâm đến phần chênh lệch giữa mức lương được thỏa thuận và khoản thực nhận.

Net Gross phù hợp với nhu cầu ước tính phần thu nhập còn lại sau các khoản khấu trừ. Kết quả mang tính tham khảo, bởi số tiền thực tế còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và những thông tin được áp dụng khi tính lương.

Khi chuyển đổi giữa các phương án lương khác nhau

Trong quá trình tìm việc hoặc thay đổi công việc, người lao động có thể cùng lúc cân nhắc nhiều phương án thu nhập. Các mức lương này có thể khác nhau về cách tính, phụ cấp hoặc cơ cấu đãi ngộ, do vậy, không nên chỉ so sánh bằng con số được ghi trên đề xuất. Khi đưa các khoản thu nhập về cùng một cách tính, sự chênh lệch giữa từng lựa chọn sẽ dễ hình dung hơn.

Sử dụng Net Gross trong trường hợp này cho phép quy đổi và đặt các phương án trên cùng một cơ sở tham khảo. Khoản thực nhận dự kiến từ từng lựa chọn sẽ cung cấp thêm góc nhìn về giá trị thu nhập, bên cạnh những yếu tố khác của công việc. Cách đối chiếu này phù hợp khi người lao động cần cân nhắc nhiều đề xuất hoặc thay đổi giữa các phương án lương khác nhau.