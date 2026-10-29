Khi lãnh đạo tỉnh cùng Giáo phận chung tay lo lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp

Ở Tắc Sậy, sự đồng thuận trước ngày Đại lễ phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp không bắt đầu bằng những lời kêu gọi lớn lao. Nó hiện ra ở một tài xế xe ôm giữ nguyên giá cước, một người bán hàng tự thu gọn sạp, và những cán bộ đi từng nhà giải thích để dân hiểu, dân cùng làm. Phía sau những việc tưởng nhỏ ấy là sự chỉ đạo của cấp ủy và một cuộc phối hợp chưa từng có tiền lệ.

Lòng dân mở lối cho Đại lễ

“Tui theo đạo Phật, mà hơn hai chục năm nay sống nhờ khách đi nhà thờ. Mấy cha thương, chưa bao giờ làm khó chuyện làm ăn của tui”, ông Đoàn Văn Lẹ (54 tuổi) kể về công việc chạy xe ôm trong khuôn viên Nhà thờ Tắc Sậy, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.

Ngày 2/7/2026, lễ tuyên phong Chân phước Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được cử hành tại đây. Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Phong Thạnh, hơn 110.000 lượt tín hữu và khách hành hương đã về dự. Với một địa bàn nằm sát Quốc lộ 1, lượng khách ấy đặt ra những yêu cầu tổ chức vượt xa công việc thường ngày của một xã nông thôn.

“Bình thường có khi ngồi đợi cả buổi mới được vài chuyến. Bữa đó vừa trả khách, quay lại đã có người khác kêu. Chạy hoài không hết việc”, ông Lẹ kể.

Theo ông Lẹ, trước Đại lễ, cán bộ xã Phong Thạnh đã đến tận nơi nhắc các tài xế xe ôm không hét giá. Ông và nhiều người đều đồng tình, bởi lâu nay ở Tắc Sậy vẫn giữ nếp làm ăn như vậy.

Cách chỗ ông Lẹ đậu xe không xa, ông Bùi Minh Hồng (58 tuổi) bán nước, tạp hóa trước cổng nhà thờ. Nhắc lại những ngày trước Đại lễ, ông vừa mừng vừa lo.

“Nghe khách đông thì mừng vì bán được hàng, nhưng lo. Đường sá, xe cộ, rác thải, rồi chỗ đi lại của người dân nữa”, ông nói.

Gia đình ông nhập thêm nước uống, bánh trái, hàng thiết yếu. Rồi cán bộ xã xuống vận động các hộ thu gọn hàng quán, chừa lối đi. Ông Hồng dọn lại sạp, thu vào vài mét.

Tiểu thương trước cổng Nhà thờ Tắc Sậy dẹp bớt sạp, nhường lối đi theo hướng dẫn của chính quyền xã Phong Thạnh.

“Mình buôn bán thì muốn bày hàng cho dễ bán. Nhưng người đông như vậy, ai cũng lấn ra một chút thì còn đường đâu mà đi. Cán bộ xuống giải thích, mình thấy hợp lý thì làm theo”, ông kể.

Tắc Sậy nằm sát Quốc lộ 1, vốn quen đón các đoàn hành hương. Nhưng hơn 110.000 lượt người trong một dịp là chuyện chưa từng có. Bãi đỗ xe, lối đi, hàng quán, rác thải, việc nào cũng phải tính để vừa phục vụ Đại lễ, vừa không làm đảo lộn sinh hoạt của bà con.

Với ông Hồng, thu sạp vào vài mét là chuyện nhỏ. Nhưng để hàng trăm hộ dân, cơ sở kinh doanh cùng làm như bà, cán bộ xã phải đến từng nhà, từng sạp mà nói, mà gỡ. Có những việc phải làm đến tận khuya.

Những thỏa thuận giản dị ấy là phần việc ở gần dân nhất. Đằng sau chúng là quá trình vận động của cán bộ cơ sở, và rộng hơn là sự chỉ đạo, phối hợp giữa tỉnh Cà Mau với Giáo phận Cần Thơ để một Đại lễ đặc biệt diễn ra an toàn.

Đại lễ do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle - Đặc sứ của Giáo hoàng Lêô XIV - chủ sự.

Lãnh đạo tỉnh xuống tận nhà xứ

Ngày 25/11/2024, nghe tin Đức Giáo hoàng Phanxicô chấp thuận ban hành sắc lệnh công nhận Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tử đạo, Linh mục Giuse Võ Văn Hoài - Chánh sở Họ đạo Tắc Sậy, Giám đốc Trung tâm Hành hương Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, không giấu được niềm vui.

“Tôi rất vui mừng”, Linh mục Võ Văn Hoài nhớ lại. Giáo phận Cần Thơ và Họ đạo Tắc Sậy đã chờ hơn bảy năm, kể từ ngày hồ sơ hoàn tất được gửi sang Rôma, 10/4/2017.

Niềm vui đi liền với nỗi lo. Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ Phêrô Lê Tấn Lợi giao ông lo phần cơ sở vật chất cho lễ tuyên phong. Lần đầu tiên một lễ tuyên phong Chân phước được cử hành trên đất Việt Nam, hàng vạn người sẽ tìm về Tắc Sậy.

Bãi xe đâu cho đủ? Làm sao để Quốc lộ 1 không ùn tắc? Điện, nước, an ninh, rác thải, an toàn thực phẩm lo thế nào? Làm sao để khách dự lễ trang nghiêm mà bà con quanh nhà thờ vẫn đi lại, làm ăn bình thường? Những câu hỏi ấy vượt ra khỏi khuôn viên nhà thờ.

Linh mục Giuse Võ Văn Hoài - Chánh sở Họ đạo Tắc Sậy.

Linh mục Võ Văn Hoài kể, ngay từ khi làm thủ tục tổ chức Đại lễ, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau đã tận tình hướng dẫn Giáo phận và Họ đạo chuẩn bị hồ sơ. Các tiểu ban của Ban Tổ chức làm việc với lãnh đạo từng sở, ngành, trình bày kế hoạch, đề xuất những phần cần hỗ trợ.

Rồi Tỉnh ủy Cà Mau thành lập Ban Chỉ đạo lễ tuyên phong Chân phước, gồm các sở, ngành trong tỉnh, để hỗ trợ Ban Tổ chức của Giáo phận. Một đường dây nóng được nối giữa hai bên, tiểu ban nào phát sinh việc có thể gọi thẳng cơ quan chức năng. Cảnh sát giao thông, an ninh, phòng cháy chữa cháy nhiều lần xuống khảo sát khu vực hành lễ. Những việc liên quan đến nhiều cơ quan, giờ có chung một đầu mối.

Nhưng điều khiến ông cảm động nhất lại là những cuộc họp ngay tại nhà xứ Tắc Sậy.

“Điều làm chúng tôi cảm động là việc Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chỉ đạo cho đoàn công tác tỉnh, do Phó Chủ tịch tỉnh làm trưởng đoàn, nhiều lần đến tận nơi họp với Ban Tổ chức lễ để chỉ đạo và hỗ trợ cho các tiểu ban sớm hoàn thiện các hạng mục của ngày lễ”, Cha Hoài nói.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (phải) và Giám mục Giáo phận Cần Thơ Lê Tấn Lợi gặp trao đổi trước Đại lễ.

Tỉnh uỷ Cà Mau đón tiếp phái đoàn Toà thánh Vatincan và đoàn Giáo hội Công giáo Việt Nam tại trụ sở trước đêm diễn ra Đại lễ.

Lãnh đạo tỉnh nhiều lần xuống tận nhà xứ. Với Họ đạo, đó là sự quan tâm nhìn thấy được. Với các sở, ngành, chỉ đạo của cấp ủy gom những phần việc rời rạc của nhiều ngành thành một nhiệm vụ chung.

Tại Tắc Sậy, sự lãnh đạo của cấp ủy không chỉ nằm ở việc ban hành chỉ đạo. Lãnh đạo tỉnh xuống tận nơi tổ chức, nghe những nhu cầu cụ thể và giao các ngành cùng xử lý. Sự chủ động ấy rút ngắn khoảng cách giữa một chủ trương và công việc phải làm.

“Ngay từ đầu, chúng tôi xác định đây không phải là công việc riêng của Giáo phận”, Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ, nói về những tháng chuẩn bị Đại lễ.

Từ cách hai bên ngồi lại giải quyết công việc, câu chuyện Tắc Sậy đặt ra vấn đề rộng hơn về phương thức lãnh đạo và tạo dựng đồng thuận.

Là Trưởng ban Tổ chức lễ tuyên phong Chân phước Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, ông là người trực tiếp đi qua những tháng chuẩn bị cho một sự kiện mà Giáo hội Việt Nam chưa từng tổ chức.

Theo Linh mục Vũ Văn Hài, song song với Ban Tổ chức của Giáo phận, tỉnh Cà Mau lập một bộ phận tương ứng, làm đầu mối để hai bên trao đổi trực tiếp.

Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài - Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ.

“Chính quyền Cà Mau đã thành lập một ban tổ chức song song với ban tổ chức của Giáo phận Cần Thơ để có thể ngồi lại, lắng nghe, đối thoại rồi hỗ trợ”, ông kể.

Các cuộc họp có mặt đại diện cơ quan phụ trách từng lĩnh vực. Ban Tổ chức nêu một vấn đề, người của ngành liên quan trả lời ngay được hay không, thực hiện theo cách nào.

Nỗi lo lớn nhất là giao thông. Hàng vạn người đổ về một điểm trên tuyến quốc lộ vốn dày đặc phương tiện. Lực lượng chức năng tỉnh cùng Giáo phận tính phương án phân luồng, xác định giờ cao điểm, sắp xếp lưu thông sao cho khách hành hương và người dân đều ít bị ảnh hưởng nhất.

Bài toán giao thông được cụ thể hóa bằng một phương án phân luồng quy mô lớn. Trước Đại lễ khoảng một tuần, Công an tỉnh Cà Mau đã phát đi thông báo: Từ 13h ngày 1/7 đến 4h ngày 2/7, các phương tiện bị hạn chế lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua Nhà thờ Tắc Sậy; Từ 4h đến 17h ngày 2/7, đoạn đường này tạm dừng lưu thông hoàn toàn, trừ xe ưu tiên và phương tiện làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Các phương tiện đi qua khu vực được hướng dẫn chuyển sang những tuyến thay thế.

Xã Phong Thạnh chuẩn bị 23 bãi đỗ với sức chứa hơn 2.070 xe từ 4 đến 45 chỗ. Một số bãi xe được bố trí cách khu vực hành lễ chỉ khoảng 100-200m, tạo điều kiện để khách hành hương đi bộ vào dự lễ.

Lực lượng chức năng, thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác trật tự, y tế, vệ sinh tại nhà thờ.

Ngành y tế bàn với Ban Tổ chức về nhân lực, phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh, sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp, nhất là với người cao tuổi, người có bệnh nền. Phòng cháy chữa cháy, rác thải, vệ sinh môi trường cũng được hai bên thống nhất từng phần.

Cha Hài lấy ví dụ bộ phận ẩm thực của Giáo phận. Họ phải tính một lượng suất ăn rất lớn, lo bảo quản thực phẩm, giữ vệ sinh. Việc ấy Ban Tổ chức không tự làm một mình được, cần cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra.

“Trong một cuộc họp, khi Giáo phận nêu lo ngại về tình hình y tế, thì ngay lập tức, ông Phó Chủ tịch tỉnh ngồi đối diện, hỏi luôn lãnh đạo Sở Y tế đang ngồi cạnh là có xử lý được không. Vị ấy trả lời ‘có’, thế là giao việc luôn. Vấn đề an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm… cũng tương tự”, Linh mục Vũ Văn Hài nói.

Theo Giáo phận Cần Thơ, hiện mỗi ngày Nhà thờ Tắc Sậy đón khoảng 1.000 lượt khách ghé thăm.

Qua những lần ngồi với nhau như thế, mỗi bên hiểu rõ hơn yêu cầu của bên kia. Giáo phận lo nghi thức phụng vụ, tổ chức nội bộ, phục vụ khách hành hương. Cơ quan nhà nước lo phần việc thuộc chức năng quản lý: An ninh, an toàn, trật tự xã hội.

“Điều quan trọng là không ai làm thay công việc của ai, nhưng mỗi bên làm tốt phần trách nhiệm của mình và thông tin cho nhau thật nhanh”, Cha Hài nói.

Hỏi ông ấn tượng nhất điều gì, vị linh mục đáp: “Điều tôi cảm nhận rõ nhất là sự chủ động phối hợp”. Rồi ông nói thêm: “Đây là những vấn đề mà nếu chỉ một phía thực hiện thì không thể giải quyết được”.

Hơn 110.000 người dự Đại lễ tuyên phong Chân phước Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp ngày 2/7/2026.

Giáo hội đảm trách nghi thức tôn giáo; chính quyền chịu trách nhiệm về trật tự, an toàn và các điều kiện thuộc chức năng quản lý nhà nước. Cấp ủy định hướng, tổ chức sự phối hợp giữa các ngành. Ranh giới trách nhiệm được giữ rõ, nhưng không bên nào phải tự xoay xở trước những vấn đề chung.

Từ Tắc Sậy đến Hà Nội, Rome

Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh - vẫn nhớ những đêm nhiều cán bộ xã ngủ lại trụ sở trong đợt cao điểm chuẩn bị Đại lễ. Cán bộ phải trực tại cơ quan để kịp phối hợp với Họ đạo và các lực lượng phục vụ.

Chuyện giao thông, phản ánh của người dân, yêu cầu hỗ trợ phát sinh ngoài giờ, việc gì đến cũng phải tiếp nhận và xử lý ngay. Nhìn riêng thì đều là việc nhỏ của một xã. Nhưng khi hàng vạn người cùng đổ về, chậm một khâu là kéo theo nhiều khâu khác.

“Riêng lực lượng công an, thanh niên, phụ nữ… với hàng trăm người được bố trí ở luôn tại các điểm cạnh nhà thờ thì chúng tôi - lãnh đạo xã gồm từ Bí thư, Chủ tịch, rồi Chánh văn phòng… ở tại trụ sở UBND xã để tiện đường lo liệu khi bất cứ ai cần. Ở vào đêm trước diễn ra lễ chính thức. Đêm đó anh em chúng tôi cũng chạy đi chạy lại mấy lần từ nhà thờ về trụ sở”, ông Hùng kể.

Cái khó của Phong Thạnh là Đại lễ diễn ra ngay giữa khu dân cư đang sống, đang buôn bán bình thường. Lo cho khách hành hương thì không được bỏ quên lối ra vào của bà con. Tạo điều kiện cho người buôn bán thì không được để lối đi bị lấn chiếm, giá cả bị đẩy lên hay phát sinh nguy cơ mất an toàn.

Ông Hùng kể có hộ dân phản ánh lối đi bố trí phục vụ Đại lễ khiến gia đình khó ra vào nhà. Xã tiếp nhận, bàn với lực lượng phụ trách để điều chỉnh cách hướng dẫn. Phương án chung vẫn giữ, nhà dân vẫn đi lại được.

“Người dân có việc gì chưa thuận thì mình phải nghe, phải giải thích. Không thể chỉ nói đây là việc chung rồi yêu cầu bà con chấp hành”, ông Hùng nói.

Thanh niên xã ra hướng dẫn khách hành hương, hội phụ nữ tham gia phục vụ, các bộ phận chuyên môn lo phần việc của mình. Việc mỗi người mỗi khác, nhưng chung một yêu cầu: người dân và khách hành hương phải được an toàn.

Lễ xong, việc của xã chưa xong. Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài - Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ - kể ngay sau sự kiện, chính quyền và các đoàn thể xã Phong Thạnh lại ra quân dọn vệ sinh, điều tiết giao thông, giữ an ninh trật tự để Tắc Sậy sớm sạch sẽ, thông thoáng trở lại. Khách hành hương về rồi, người ở lại vẫn cần con đường sạch, thông suốt để quay lại với việc làm ăn hằng ngày.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang (ảnh trên) và Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (ảnh dưới) gặp gỡ phái đoàn Toà thánh Vatincan.

Ở cấp tỉnh là cơ chế phối hợp và những cuộc họp liên ngành; ở cơ sở là sự có mặt của cán bộ khi người dân cần. Hai cấp độ ấy nối với nhau bằng một yêu cầu: chủ trương phải được thực hiện đến nơi đến chốn, nhưng không thể bỏ qua quyền lợi và sinh hoạt chính đáng của cộng đồng.

Gặp nhau không có nghĩa là lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Cha Hài nói thẳng, không phải việc gì cũng thống nhất ngay từ đầu. Giáo hội nhìn từ nhu cầu mục vụ, còn cơ quan chức năng phải tính đến yêu cầu quản lý địa bàn, an toàn và trật tự. Có những phương án phải trao đổi thêm, điều chỉnh nhiều lần rồi mới đi đến thống nhất.

Điều ông quý là khi có khác biệt, hai bên vẫn ngồi lại được với nhau.

“Hai cách nhìn có thể khác nhau, nhưng khác nhau không có nghĩa là đối lập”, vị linh mục nói. Những cuộc họp giải quyết việc lớn. Còn sự đồng hành, theo Cha Hài, nhiều khi nằm ở những việc nhỏ ít ai để ý.

Như chuyện giờ ăn sáng ở khách sạn. Để khách hành hương kịp có mặt ở Tắc Sậy trước giờ cử hành nghi lễ, các cơ sở lưu trú được chính quyền đề nghị dọn bữa sáng sớm hơn thường lệ. Việc chẳng cần huy động lực lượng nào, nhưng phải có người nhận ra nhu cầu ấy, nói với các khách sạn và được họ đồng ý.

Cha Hài xem những việc như thế là biểu hiện của sự chủ động và biết lắng nghe nhau. Niềm tin của chức sắc, tín đồ không đến từ những lời cam kết chung chung. Nó đến từ một đề nghị được nghe, một vướng mắc được gỡ, một phương án được sửa cho vừa.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng quà lưu niệm cho Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle (trái) và Linh mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Linh mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài - Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ tại cuộc gặp lãnh đạo Tỉnh uỷ Cà Mau.

Sự phối hợp ở Tắc Sậy còn được ghi nhận ở cấp trung ương và trong quan hệ với Tòa Thánh. Theo Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Đặc sứ của Giáo hoàng Leo XIV, bày tỏ bất ngờ khi chứng kiến số người tham dự rất đông nhưng trật tự được giữ vững. Khi nghe giải thích về sự phối hợp giữa Giáo hội với chính quyền các cấp, vị Hồng y bày tỏ niềm vui.

Ngày 3/7/2026 tại Hà Nội, trong cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Hồng y Tagle cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã đón tiếp phái đoàn. Theo tư liệu của tác phẩm, ông đánh giá lễ tuyên phong thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ, chính quyền địa phương, Giáo hội và các tình nguyện viên. Sự ghi nhận ấy cho thấy thành công của Đại lễ gắn với sự phối hợp nhiều cấp, từ cơ quan trung ương đến chính quyền sở tại.

Ngày 5/7, trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV nhắc đến lễ tuyên phong Chân phước Linh mục Trương Bửu Diệp tại Việt Nam, nhấn mạnh việc vị linh mục bảo vệ người dân và không rời bỏ giáo dân giữa hoàn cảnh bạo lực. Theo tư liệu Giáo phận, Giáo hoàng cũng bày tỏ niềm vui về sự tham dự đông đảo của các tín hữu qua thư phúc đáp gửi Giám mục Giáo phận Cần Thơ.

Niềm tin của Nhân dân là thước đo

Hỏi về bài học lớn nhất đối với phương thức lãnh đạo của cấp ủy từ Tắc Sậy, ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nói: “Phải luôn bám sát chủ trương, đường lối đúng đắn, sâu sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, và lấy niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo”.

Theo ông, bài học ấy đòi hỏi Tỉnh ủy lãnh đạo kịp thời, chủ động từ sớm; chính quyền quản lý, tổ chức thực hiện chặt chẽ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia tích cực; trách nhiệm được phân công rõ và những vấn đề phát sinh được dự báo trước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phong Thạnh về việc nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ du lịch Tắc Sậy.

Tắc Sậy không phải một công thức có thể áp dụng nguyên cho mọi địa phương. Giá trị có thể tham khảo là cách cấp ủy chủ động nhận diện nhu cầu, chính quyền phân định trách nhiệm, Mặt trận và các đoàn thể tham gia vận động, các bên đối thoại trước khi vướng mắc trở thành xung đột.

Bài học lớn hơn thuộc về công tác xây dựng Đảng: năng lực lãnh đạo không chỉ thể hiện ở việc đề ra chủ trương đúng, mà ở khả năng biến chủ trương thành những kết quả được người dân và các tổ chức trong xã hội cảm nhận, đánh giá. Đối với công tác tôn giáo, sự tôn trọng và tin cậy phải được vun đắp qua công việc hằng ngày.

Đại lễ tại Tắc Sậy đã khép lại. Những yêu cầu về đời sống, phát triển và sinh hoạt tôn giáo vẫn tiếp tục. Đồng hành không phải một hoạt động nhất thời; đồng thuận cũng không phải thành tích có thể tuyên bố sau một sự kiện. Đó là kết quả của quá trình lãnh đạo biết lắng nghe, tổ chức thực hiện có trách nhiệm và kiên trì bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân.